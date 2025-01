Nord Stream ga tidenes største metanutslipp

Da gassledningene Nord Stream ble sabotert i september 2022, ble det største enkeltutslippet av metan noensinne registrert, ifølge en artikkel publisert i journalen Nature.

Til NRK sier senior klimaforsker Stephen Matthew Platt ved klima- og miljøinstituttet Nilu at ingen vet hvor mye metan som var i rørledningen, og at Nord Stream ikke har besvart spørsmål om dette.

Metan er den viktigste bestanddelen i naturgass og utgjorde 96 prosent av innholdet i Nord Stream. Metan er også en svært potent klimagass, med et klimaoppvarmingspotensial tilsvarende 28 til 34 ganger karbondioksid over en hundreårsperiode. Over 20 år kan metans oppvarmingspotensial være enda høyere, opp til 84–87 ganger.

465.000 tonn metan

Forskerne har tidligere beregnet at innholdet som ble sluppet ut var 80.000 tonn metan, skriver NRK. Nå har de beregnet at utslippet kan ligge i området 465.000 tonn, flere ganger mer enn det nest største enkeltutslippet som er registert på rundt 100.000 tonn. Utslippet er ifølge beregningen minst 217.000 tonn.

Platt sier til NRK at usikkerheten i anslaget skyldes at de ikke vet hvor mye gass som var i rørene, men at dette antakeligvis er kjent av Nord Stream, som eier gassledningene.

Metan sluppet ut i atomsfæren utgjør ingen umiddelbar fare for liv og helse, og selv om tallene er store, utgjør mengden det her er snakk om, under 1 prosent av de årlige menneskelige utslippene.