Nissans elbil-sjef kommer til Norge for å dele sine fremtidsvyer

1. og 2. februar arrangerer Teknisk Ukeblad Media Nordens største konferanse om elektriske kjøretøy, Nordic EV Summit 2018, sammen med våre partnere i Norsk Elbilforening, Electric Mobility Norway og Nordic Energy Research.

Nå er et av elbilindustriens toppnavn bekreftet som foredragsholder: Nissans direktør for elbiler i Europa, Gareth Dunsmore.

Bilindustriens fremtid

Dunsmore skal delta i sesjonen "The Future of the car industry", sammen med blant andre Audis elbilsjef Dr. Stefan Niemand. Generalsekretær Christina Bu fra Norsk Elbilforening skal moderere debatten, der bilprodusentene vil diskutere en bilbransje i betydelig endring: Med skiftende politiske rammer, ny teknologi, konkurrenter fra Silicon Valley og andre verdensdeler, samt nye forretningsmodeller.

Hvordan vil de etablerte aktørene forholde seg til autonomi, bildeling, smartere lading, nye produksjonsmetoder og alternative salgskanaler? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på.

- En sammenkoblet verden

Dunsmore tror fremtiden vil by på en spennende miks av alt fra autonom transport, effektiv utnyttelse av drivstoff og byer der folk, bygninger, infrastruktur og kjøretøy er koblet sammen.

Til Nissans hjemmeside sier han:

– Vi må fortsette å jobbe med disse områdene. Men for å si det enkelt, så vil det bli en vedvarende akselererende utvikling. Autonome og elektriske kjøretøy vil være brikker i en sammenkoblet verden. Bilindustrien må leve med en kontinuerlig evolusjon, heller enn bare å lansere en ny modell år om annet.

Nye Nissan Leaf ble lansert i september 2017, og ventes på det norske markedet i mars/april 2018. Forrige versjon av Leaf er den mest solgte elbilen i Norge gjennom tidene.

Tidligere uttalelser fra Dunsmore, tyder på at Nissans neste steg kan bli å satse på småbiler eller crossover:

– Vi har investert 5,4 milliarder dollar i elbiler som Leaf, så vi må forsikre oss om at vi tilfredsstiller så mange kunder som mulig. I Europa kan det bety å se mot B-segment-kombier og SUV-er eller crossovere, sa Dunsmore for et drøyt år siden.