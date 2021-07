Nissan utvider med ny modell og batterifabrikk i England

Nissan melder at batteriprodusenten Envision AESC skal bygge en batterifabrikk ved Nissan-fabrikken i Sunderland i England.

Fabrikken skal ha en årlig produksjonskapasitet på 9 gigawattimer, som skal økes til 25 gigawattimer mot 2030. På lengre sikt skal fabrikken kunne produsere 35 gigawattimer.

9 gigawattimer gir kapasitet til å bygge 150.000 elbiler med 60 kilowattimer batteri i snitt, mens 25 gigawattimer tilsvarer noe over 415.000 slike biler.

Envision AESC er navnet på batteriprodusenten som tidligere var eid av Nissan og som bare het AESC. Nissan solgte seg ut i 2018, men har beholdt et tett samarbeid siden da. Envision AESC bygger for øvrig også batterifabrikk til alliansepartner Renault på den andre siden av kanalen.

Bygger ny crossover-SUV

Nissans Sunderland-fabrikk bygger i dag Leaf for Europa. Denne modellen skal etter hvert få selskap av en ny elbil bygget på Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansens felles CMF-EV-plattform. Ifølge pressemeldingen satser Nissan på å bygge 100.000 eksemplarer av denne bilen i året.

Lite er kjent om den kommende bilen, annet enn at det skal være snakk om en crossover-modell ment for det globale markedet og at den skal eksporteres fra Storbritannia.

Dette blir den andre elbilen Nissan lanserer på plattformen. Fra før av er den kommende Ariya presentert.

Det er ventet at Nissan vil lansere flere elbiler i tiden som kommer, basert på CMF-EV-plattformen og CMF-BEV-plattformen som brukes i mindre biler i A- og B-segmentet. Den kommende Renault 5, som skal komme på markedet i 2024, bygges på CMF-BEV. Nissan har antakeligvis lignende planer for en liten bil i samme periode.

Etablerer lokalt batterinett

Aktiviteten i Sunderland er en del av Nissans såkalte EV36Zero-plan, som skal sørge for at den japanske bilprodusenten tar steget over i en fremtid som består av nullutslippsbiler og karbonnøytral produksjon.

Som ledd i dette etablerer Nissan et mikrostrømnett i forbindelse med fabrikkene i Sunderland, kort sagt batteribanker som lades med fornybar energi og forsyner anleggene med strøm. Det skal blant annet brukes kasserte Leaf-batterier i disse batteribankene.

Batteribankene skal spare 55.000 tonn karbondioksidutslipp i året, ifølge Nissans pressemelding.