Europas største batteripark bygges ved gammelt kulllkraftverk i Tyskland

Det tyske energiselskapet Leag Clean Power skal bygge en enorm batteripark i Jänschwalde i det østlige Tyskland. Med en effekt på 1 gigawatt og en energilagringskapasitet på 4 gigawattimer blir det Europas største batteripark, ifølge selskapet.

Prosjektet heter Gigabattery Jänschwalde 1000 og er en del av selskapets satsing Gigawatt Factory, som i tillegg til storskala energilagring også omfatter solceller, vindkraftverk og hydrogenproduksjon.

– Ved å bygge lagringsanlegg i gigaskala tar vi tak i en av energiomstillingenes største utfordringer: kontinuerlig tilgang til energi, uavhengig av tilgangen på fornybar energi. Nøkkelen til fremtidens energisystem ligger i en kombinasjon av fornybar energi, lagringsanlegg som kan brukes ved behov, og fleksible kraftverk, sier Adi Roesch, administrerende direktør i Leag Group, i en pressemelding.

Litiumionbatterier

Batteriene skal leveres av Leags morselskap Fluence. Det dreier seg om litiumionbatterier av typen litiumjernfosfat (LFP), ifølge Energy Storage News.

Stedet Jänschwalde har tidligere vært forbundet med brun-svart heller enn grønn energi. For 20 år siden pekte Verdens naturfond ut stedets brunkullkraftverk – den gang eid av Vattenfall – som et av de mest klimaskadelige kraftverkene i Europa. Høsten 2015 besluttet det svenske energiselskapet å avvikle kraftverket.

Nå skal stedet i stedet huse Europas største batterianlegg. Målet er at det skal stå ferdig rundt 2027–2028, melder Energy Storage News.

Det som skulle ha blitt verdens kraftigste batteripark, har derimot fått et tilbakeslag. Waratah Super Battery i Australia skulle mot slutten av året ha 850 MW / 1 680 MWh i drift.

Men denne uken kom meldingen om at en av anleggets tre høyspenningstransformatorer har fått en «katastrofal feil» rett før slutt­testene. Dermed forskyves tidsplanen med minst seks måneder, ifølge PV Magazine.

Artikkelen ble først publisert i Ny Teknik