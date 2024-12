Nato-sjefen advarer: En dårlig fredsavtale for Ukraina kan bety mer krig Mark Rutte ber allierte om å trappe opp våpenstøtten til Ukraina for å kunne sikre en best mulig fredsavtale med Russland.

– Putin bruker Ukraina som testområde for nye våpen. Han tror at han kan knekke Ukraina – og oss. Men han tar feil, sier Natos generalsekretær Mark Rutte. Foto: Virginia Mayo/AP/NTB

Del Kommenter NTB 3. des. 2024 - 16:32

En dårlig avtale kan bety mer krig, advarte Rutte på en pressekonferanse i forkant av Natos utenriksministermøte tirsdag. Der deltar også utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Rutte mener Nato allerede nå må begynne å snakke om tiden etter at Ukraina-krigen er over. – Først og fremst er det viktig å sikre at Ukraina vinner krigen, understreker han. – Vi kommer til å ligge helt i front i dette møtet i å snakke om sikkerhetsgarantier til Ukraina. Men det er ikke nok. Vi må allerede nå starte samtalen om hvordan vi skal håndtere et fortsatt aggressivt, autoritært og kanskje såret Russland i framtiden. – Enorm eskalering Rutte peker på at Kina, Iran og Nord-Korea nå på ulike måter er involvert på Russlands side i konflikten. Nord-Korea har sendt soldater til Russland. I retur får de russisk militærteknologi – som de kan bruke til å true sine naboer, påpeker han. – Når vi diskuterer Ukraina, må vi hele tiden ha dette i bakhodet. Det er derfor det er så viktig å få en god fredsavtale, understreker Rutte, som tirsdag leder sitt første utenriksministermøte i Nato. Ellers kan både Russland, Kina, Iran og Nord-Korea bli styrket i troen på at militære løsninger er veien fram, framholder han. – La oss ikke være naive. Nord-Koreas involvering er en enorm eskalering av krigen, sier Rutte. Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Smartere bygg med eksperthjelp: Porsche-senteret kutter energibruken med 175.000 kWh i året – Må gjøre mer Utenriksministermøtet vil i stor grad handle om hvordan Ukraina kan styrkes for å kunne stå imot Russland og tvinge russerne til forhandlingsbordet. Nato-diplomater sier de allerede er mentalt forberedt på krav om at det såkalte toprosentmålet – at 2 prosent av landenes BNP skal gå til forsvar – heves. USAs kommende president Donald Trump har sagt at målet bør være 3 prosent. Rutte framholder at trass i at en rekke land har lagt nye løfter på bordet de siste dagene, er det ikke nok. – Vi må alle gjøre mer, slår han fast. – Ukraina går mot en ny og avgjørende vinter. Russland trapper opp, og Putin bruker Ukraina som testområde for nye våpen. Han tror at han kan knekke Ukraina – og oss. Men han tar feil, sier Rutte. Får ikke Nato-ønske oppfylt Ukraina åpnet på sin side før helgen for en våpenhvile uten russisk tilbaketrekking fra okkuperte områder – mot at ukrainskkontrollerte områder kommer under Natos vinger. Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Tok prosjektledelse på masternivå – fikk drømmejobben. Nå er det din tur! Men heller ikke denne gangen ser det ut at Ukraina får ønsket om Nato-medlemskap oppfylt. I korridorene i Nato-hovedkvarteret i Brussel snakkes det heller om hvilke nye sikkerhetsgarantier Ukraina kan få. – Vi må ta det skritt for skritt, sier Rutte. Tirsdag skal Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha delta på en arbeidsmiddag med Nato-landene. Der vil han legge fram en bønn om mer luftforsvar for å avverge russiske angrep mot landets energiforsyning. Hybride trusler Også hybride trusler seiler opp som et viktig tema på møtet. Kabelkuttet i Østersjøen nylig, som et kinesisk skip mistenkes å stå bak, har gjort temaet brennaktuelt. Andre hybride trusler er valgpåvirkning, desinformasjon og andre typer angrep. Toppdiplomater i Nato mener det trengs flere verktøy i kassen for å håndtere slike trusler. En ny strategi er ventet. – Vi har en del verktøy allerede. Men de må bli bedre kalibrert, sier en. Ifølge Rutte skal Nato nå styrke sin etterretningsutveksling og beskyttelse av kritisk infrastruktur. Samtidig kan ikke Nato slå tilbake med samme mynt, for eksempel når det gjelder cyberangrep. – Det vil være i strid med våre verdier, sier Nato-diplomaten. Les også F-16 er operativ i Ukraina: «Ingen tvil» om at svenske Gripen er bedre egnet