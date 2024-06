Nammo vil ikke kutte lederbonuser

Nammo beholder sin bonusordning for ledelsen, tross statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel. Styret i selskapet har enstemmig bestemt dette, skriver E24.

Bonustaket i statens retningslinjer er 25 prosent av fastlønnen. Nammo åpner for inntil 50 prosent bonus.

Nammo er eid halvparten av den norske staten og halvparten av finske Patria. Patria mener at de ikke kan begrense bonusen til 25 prosent, og at insentiver er en viktig resultatdriver og bidrar til at de kan tiltrekke seg de beste lederne.

I et intervju med E24 sier styreleder Esa Rautalinko at hele Nammo-styret enstemmig vedtok å beholde den eksisterende bonusordningen. Styret skal ha hatt en omfattende diskusjon om saken, ifølge Nammos lønnsrapport.

Staten stemte for å avvike fra egne retningslinjer

Nærings- og fiskeridepartementet stemte for lønnsrapporten på generalforsamling 29. april i år.

De la inn merknad på generalforsamlingen om avviket fra statens retningslinjer, og påpeker at eierne har ulike syn på kompensasjonsordningen.

Rautalinko sier at Nammo ønsker å unngå en situasjon der fastlønnen blåses opp for å kompensere for bonuskuttet.

Dette har skjedd i Equinor og Telenor etter statens retningslinjer trådte i kraft, og Rautalinko sier dette er den eneste måten å forbli konkurransedyktig på om bonusen kuttes.

Lønn vært tema tidligere

Nammos lederlønninger og statens retningslinjer var et tema også for ett år siden. Konsernsjef Morten Brandtzæg økte da sin lønn med 12 prosent, tross statens retningslinjer som skulle begrense toppledelsens lønnsvekst sammenlignet med resten av selskapenes ansatte i selskaper staten er eier.

Den finske eierens avvikende syn på dette ble oppgitt som grunn også den gangen.