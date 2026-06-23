Naf advarer om bompengesjokk i sommer

– Bilferien i år betyr høye bompenger, uansett hva slags bil du kjører, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf i en pressemelding.

For elbilistene kan regningen bli overraskende høy.

– På mange vanlige ferieruter må du ut med dobbelt så mye eller mer i bompenger når du kjører elbil, sammenlignet med i 2022, sier Handagard.

Det skyldes mindre rabatt for elbiler i bomringen og at flere byer har innført bompenger.

Forskjellen i bomavgift for elbil og diesel har jevnet seg mer ut, men det er fortsatt billigere med elektrisk.

En tur mellom Oslo og Trondheim på E6 koster nå 395 kroner for elbil og 626 kroner for diesel. I 2022 var avgiften bare 98 kroner for elektrisk bil.