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bompenger

Naf advarer om bompengesjokk i sommer

Bompengeregningen for elbilister har skutt i været. Det kan komme bardus på elbilister som planlegger bilferie denne sommeren.

Det kan bli dyrt for elbiler på ferie denne sommeren.
Det kan bli dyrt for elbiler på ferie denne sommeren. Foto: Annika Byrde / NTB
NTB
23. juni 2026 - 07:36

– Bilferien i år betyr høye bompenger, uansett hva slags bil du kjører, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf i en pressemelding.

For elbilistene kan regningen bli overraskende høy.

– På mange vanlige ferieruter må du ut med dobbelt så mye eller mer i bompenger når du kjører elbil, sammenlignet med i 2022, sier Handagard.

Det skyldes mindre rabatt for elbiler i bomringen og at flere byer har innført bompenger.

Forskjellen i bomavgift for elbil og diesel har jevnet seg mer ut, men det er fortsatt billigere med elektrisk.

En tur mellom Oslo og Trondheim på E6 koster nå 395 kroner for elbil og 626 kroner for diesel. I 2022 var avgiften bare 98 kroner for elektrisk bil.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, er bekymret over beredskapslagrene for drivstoff i Norge.
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