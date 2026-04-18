El-lastebiler kan utfordre diesel – økt rekkevidde og flere ladestasjoner

– Nå er vi snart «butt i butt», sier Roar Ødelien i transportselskapet BH Ramberg til Logistikk Inside.

Han sier dette etter at Volvo presenterte sin nyeste generasjon elektriske lastebiler for tungtransport.

– Toppmodellen får en oppgitt rekkevidde på opptil 700 kilometer. Samtidig oppgraderes flere modeller med ny drivlinje, raskere lading og økt fleksibilitet for ulike transportoppdrag, skriver avisen.

Fra null til 500 ladepunkter

Et stort og viktig gjennombrudd, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Foto: Arne Fenstad

En omfattende utbygging av ladestasjoner, fra null ladepunkter til nesten 500, har nå gjort det mulig å kjøre elektrisk langtransport mellom alle de store byene i Sør-Norge, ifølge Enova.

– Lastebiler står for store utslipp, og elektrifisering her er helt avgjørende. Det er derfor et stort og viktig gjennombrudd at det nå er mulig å kjøre elektriske lastebiler mellom flere av Norges store byer. Støtten fra Enova gir akkurat det lille dyttet denne delen av sektoren nå trenger for å kutte utslipp, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i pressemeldingen.

Statens vegvesen skal fremover sørge for nye ladere på mange av døgnhvileplassene til lastebilsjåførane. Først ut er flere steder i Nordland og Troms.

3000 elektriske lastebiler

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslipp fra tungtransport, er å få flere lastebiler over på strøm. Derfor er det gledelig at vi har fått til en storstilt satsing på ladestasjoner som nå dekker hele Sør-Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Veitrafikken står for nesten en femdel av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Av dette utgjør utslipp fra tunge kjøretøy rundt 30 prosent.

Så langt i 2026 utgjør elektriske lastebiler 20 prosent av alle nye lastebiler i Norge. Til sammen er det nesten 3000 elektriske lastebiler i Norge, der om lag 1300 er tunge.