Historisk funn av 1700-tallsskip i Skagerrak: – Nesten ikke til å tro

– Jeg måtte gni meg i øynene da jeg skjønte omfanget av dette funnet. Det er nesten ikke til å tro. Nå gleder jeg meg til å lære mer om fartøyets historie, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Det sensasjonelle funnet ble gjort på 600 meters dyp utenfor norskekysten i Skagerrak.

Skipet, som antas å ha gått ned rundt midten av 1700-tallet, inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av kinesisk porselen, lysekroner, stettglass, tekstiler og en rekke andre varer.

Det er ikke gjort noen lignende funn av dette slaget i Nord-Europa tidligere.

– Dette funnet er ikke bare sensasjonelt, men har også stor vitenskapelig verdi. Det viser en viktig teknologisk utvikling i undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Skal bli utstilt på museum

Funnet ble gjort av Espen Saastad, som her beundrer en porselensasjett. Foto: Sindre Kinnerød / Flash Studio / NTB

Funnet ble gjort av en privatperson ved navn Espen Saastad, som ved siden av jobben som urmaker også driver med dykking i et lite survey- og bergingsfirma.

Da han gjorde funnet, varslet han myndighetene. Arbeidet med å heve gjenstandene pågår fortsatt og ledes av Norsk Maritimt Museum, som har fått 2,9 millioner kroner til dette av Riksantikvaren.

Museets arkeologer og eksperter skal konservere og dokumentere det historiske funnet, som etter planen skal stilles ut på museet i Oslo. Allerede i juni skal noen få objekter vises fram før forskningen fortsetter.

Mange ubesvarte spørsmål

Skipsfunnet er automatisk fredet etter kulturminneloven. Hva som skjer med selve vraket, er foreløpig ikke kjent.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Her installerer Hurtigruten nytt utstyr som sikrer nettdekning uansett posisjon

– Skipsvrak og kulturminner som ligger langs norskekysten, er en kunnskapsbank som skildrer flere tusen år med kysthistorie. Det arkeologiske materialet fra disse stedene er viktig for forskning og forvaltning, spesielt når det er så godt bevart som dette funnet, sier Geiran.

Hvor skipet kom fra, og hvor det skulle, er også ukjent – og dette blir et sentralt spørsmål i den videre forskningen.

– Dette innleder en ny tid for norsk arkeologi. Skipsvrak som blir funnet ved kysten, er ofte ødelagt eller plyndret. Nå som vi studerer et funn i åpent hav og på denne dybden, har vi gleden av å se inn i en nær urørt tidskapsel. Det gir en sjelden mulighet til å komme tett på historien, sier Nina Refseth, direktør i Stiftelsen Norsk Folkemuseum.