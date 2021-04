Nå kommer oppdateringen som skal gi Maxus Euniq bedre hurtiglading

Vi slet med hurtigladingen under vår test av Maxus Euniq tidligere i år. Det var rett og slett litt bingo om vi fikk ladet flerbruksbilen. På en av 150 kW-laderne av typen Delta var det ingen kommunikasjon i det hele tatt mellom bil og lader.

Siden har flere andre medier skrevet om eiere som opplever problemer med å hurtiglade Maxus Euniq.

Nå kommer en oppdatering som ifølge importør RSA skal fikse problemene.

Salgssjef for Maxus Norge i RSA, Bernhard Jahnsen, forteller at problemene knytter seg til at Euniq ikke kobles opp til ABB- eller Delta-hurtigladestasjoner når bilen har under 40 prosent gjenværende batterikapasitet.

Kundene kalles inn

Det var også under slike forhold og på disse ladestasjonene TU ikke fikk ladet bilen.

– TUs ladeproblemer under testingen av Euniq kom overraskende på oss. Vi gjør omfattende ladetester, men vi får ikke testet alt. Taxisjåførene i Bergen fant ut at Euniq ikke ladet på de nevnte stasjonene når det var under 40 prosent igjen på batteriet, forteller Jahnsen.

– De siste månedene har vi jobbet iherdig med både bilfabrikken og ladestasjonsleverandørene for å løse utfordringene, forteller Jahnsen til TU.

Onsdag denne uken mottok Maxus-forhandlerne programvareoppdateringen som skal fikse problemene. De vil kalle inn kundene fortløpende fremover for å oppdatere, forteller RSA. Det er ifølge importøren ikke meldt om andre utfordringer med hurtiglading.

Endrer ikke på andre irritasjonsmomenter

Programvareoppdateringen endrer ikke på de andre tingene vi reagerte på ved Euniq. Blant annet ble motoreffekten kraftig strupet da vi ifølge rekkeviddeindikatoren hadde rundt 42 kilometer rekkevidde igjen. Strupingen forekommer ifølge Jahnsen ved lave batteritemperaturer og gjøres for å beskytte batteriet når det er lite strøm igjen.

– Om sommeren vil man ikke oppleve dette i samme grad, da batteriet holder mye høyere temperaturer, sier Jahnsen.

Vi syntes også det var rart at bilen maksimalt viste et snittforbruk på 29,9 kWh/100 km. Dette er ikke endret på, ifølge Jahnsen.

Vi savnet også at bilen ikke viser batteriprosent, kun rekkevidde. Slik er det fortsatt.

Flere tilbakemeldinger

Jahnsen forteller imidlertid at bilen nå viser utetemperatur.

– Dette er noe forhandlerne kan slå på, sier salgssjefen.

Han forteller om en ganske hektisk tid med flere tilbakemeldinger om at bilen ikke har stått til kundenes forventninger.

– Det er en del kunder som rett og slett har kjøpt feil bil for behovet sitt. Mange kjøper sin første elbil, og må ha litt tid til å vende seg til hvordan blant annet strøm, batteri og kjøreforhold fungerer.

– Første bud som ny elbilist er å skaffe seg hjemmelader, slik at man får en stabil ladesyklus. Alle kan ha elektrisk bil så lenge man legger forholdene til rette for det, avslutter Jahnsen.