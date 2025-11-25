Bruk norgespris-pengene på bergvarme

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Det vi trenger er en satsing på bergvarme, fjernvarme og energieffektivisering som avlaster strømnettet om vinteren.

Nordmenn er godt i gang med norgespris, men våre svenske naboer er ikke begeistret. Erik Ek i Svenska Kraftnät frykter at nordmenn får mindre motivasjon til å redusere strømforbruket sitt i perioder når strømnettet er presset.

Hvis mange nok lader el-bilen rett etter jobb, kan det bli nødvendig å starte opp fossil strømproduksjon. I første omgang gasskraftverk, i andre omgang med polsk kullkraft.

Gir mer forbruk

I tillegg frykter Ek økte strømpriser i Norden og for Norges industri. Han oppfordrer Norge til å snu og heller innføre tiltak som vrir strømmarkedet i riktig retning.

Svenskene har ikke norgespris, men de bruker mye bergvarme. Etter oljekrisa på 70-tallet satset Norge på vannkraft og fyring med panelovner. Over flere tiår har politikken lagt til rette for bruk av strøm til oppvarming. Det har resultert i at norske husholdninger bruker nesten dobbelt så mye strøm som svenskene og finnene.

Det er et paradoks at staten støtter forbruk av strøm, når mange bedrifter og prosjekter står i kapasitetskø til strømnettet, mener Randi Kalskin Ramstad, Bjørn Frengstad og Henrik Holmberg. Foto: Privat

Strømavhengigheten gjør oss sårbare, spesielt på kalde vinterdager. Da bruker vi opptil to tredjedeler av kapasiteten i det norske strømnettet til å holde husene våre varme. Med dagens sikkerhetssituasjon og mer ekstremvær er dette en risiko vi bør ta mer alvorlig.

Bergvarme bør få elbil-støtte

Sverige satset på alternative energikilder som fjernvarme og bergvarme. I dag får svenskene hele 22 TWh (terawattimer) varme gratis fra bakken. Hadde svenskene kjøpt samme mengde strøm for 1 kr/kWh, hadde det kostet 22 milliarder per år. Sparte strømutgifter opp gjennom årene er 385 milliarder i dagens pengeverdi – mer enn det dobbelte av neste års norske forsvarsbudsjett. Dette kommer huseierne til gode.

Vi trenger en kraftfull satsing på energieffektivisering og alternativ varmeforsyning. Bergvarme og fjernvarme bør få den samme støtten og fordelene som elbilene.

Bergvarme innebærer å hente ut varme fra et 200–350 meter dypt borehull i bakken. Der er temperaturen stabil året rundt. Bergvarmepumpen trenger 1 kWh strøm for å levere 3,5–4 kWh til oppvarming og varmtvann. Du dusjer og varmer hus til 70 prosent rabatt.

Den stabile temperaturen i bakken gjør at anlegget virker like bra om vinteren som ellers i året. På varme sommerdager gir det rimelig og behagelig kjøling. Vi har mye stein å bore i. Det er lite konfliktfylt og sparer natur. Sammen med fjernvarme er bergvarme den raskeste måten å frigjøre strøm på, også de kaldeste vinterdagene.

Svekker konkurransekraften

Det er bra at norgespris gir en forutsigbar strømpris. Ulempen er at lønnsomheten ved å spare strøm blir mindre. Paradokset er at staten støtter forbruk av strøm, når mange bedrifter og prosjekter står i kapasitetskø til strømnettet.

Dette svekker norsk industris konkurransekraft og øker risikoen for nedlagte arbeidsplasser.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bruke 900 millioner til energieffektivisering gjennom Enova og Husbanken. Det er positivt.

Men regjeringen har budsjettert med 18,5 milliarder til å støtte forbruk av strøm – over 20 ganger mer enn det som er satt av til å spare strøm.

For slike summer kunne staten i stedet fullfinansiere bergvarme, fjernvarme og energieffektivisering i norske bygg. Det ville gitt en aktivitet tilsvarende toppårene for bergvarme i Sverige.

Byggeiere og det norske energisystemet ville fått varige verdier og et permanent lavere behov for strøm verdt milliarder.

Billig og stabil oppvarming

Nå må denne strømpolitikken fra 70-tallet snus. Vi ønsker oss også svenskenes klarsyn og systematiske satsning på bergvarme.

I svenske byggeregler er oppvarming med strøm vanskelig å få til. De har også hatt målrettede støtteordninger i flere tiår. Potensialet for bergvarme i Norge er minst like stort.

Det er ingen skam å snu i budsjettforhandlingene og heller bruke strømpengene til energitiltak som gir varig verdi for folk. Slik kan vi frigjøre strøm til industri og verdiskapning som gir arbeidsplasser og inntekter til AS Norge.