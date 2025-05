Nå dør fossilbilen i Norge

Neida, utviklingen kommer neppe overraskende på flertallet av TUs lesere. Det er likevel en konklusjon som ikke alle har tatt innover seg. Men nå skjer det. Etter at det ble satt ny rekord med en elbilandel på 97 prosent av nybilsalget i april, er enden nær.



Endelig dør fossilbilen.

Først dør ladehybriden

Ifølge de siste tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) vil nybilsalget kunne nå en elbilandel på 95 prosent for året 2025.

Etter april måned var tallet 92,3 prosent. Men for april isolert var tallet oppe igjen på 97 prosent. Nedgangen for mars var altså et unntak, som skyldes et rush av registreringer av ladbare hybridbiler før månedsskiftet. Modeller som fikk nye og høyere avgifter 1. april.

Avgiftsøkningen førte til en slags dødsdans for akkurat denne biltypen, noe som resulterte i registreringen av mer enn 1200 slike biler i mars. Etter innføringen av de nye avgiftene i april sank månedssalget for biltypen til stusselige 51.

Ladehybriden ser altså ut til å dø først. De nye avgiftene sørger for det. Uten at noen trenger å sørge av den grunn. Det å slepe rundt på dobbel teknologi har uansett aldri fremstått som spesielt attraktivt.

Fossilbil langt nede på listen

Selv om det ikke er signalisert et forbud mot fossile personbiler i Norge, har den elektriske trenden virkelig skutt fart etter pandemien. Ifølge OFV var andelen elbiler i nybilsalget for 2019 på 46 prosent. I år vil det sannsynligvis nå 95 prosent.

Utviklingen fremstår nå like spektakulær for elsegmentet som tragisk for fossilsegmentet.

Så voldsomt er nå momentet, at vi må helt ned på 39. plass på listen over nybilsalget for april for å finne en bil som ikke er en elbil. Også det ny rekord, ifølge OFV.

Ja, den voldsomme utviklingen er særnorsk. Og skyldes selvfølgelig vårt særnorske avgiftstystem. Andre land har på langt nær den samme takten i elektrifisering av bilparken.

Mer enn 900 modeller

Så hjelper det selvfølgelig også at utvalget av elbiler har økt betraktelig de siste årene. OFV har nå godt over 900 modeller registrert i sin database. Nybilkjøperne har altså flere elbilmodeller å velge i enn noen gang.

Nytt av året er en positiv utvikling innen segmentet for varebiler, der det i mange år har manglet elektriske alternativer. I perioden fra 1. januar til 4. mai er andelen elbiler i dette segmentet 44 prosent, noe som kan sammenlignes med nivået for personbilsegmentet før pandemien.

Fortsatt særnorskt

– Ingen andre er i nærheten, sier sjefen i OFV, Øyvind Solberg Thorsen, om den norske elbilutviklingen. I Europa forsøker man for eksempel å redde bilindustrien ved å utsette kravene om elektrifisering. Her hjemme går elektrifiseringen nå helt av seg selv. Avgiftsregimet sørger for det, oppsummerer Thorsen overfor TU.

Synd da, at nå når det nå virkelig tar av for alvor, så har Elon Musk sørget for å dra med seg Teslas merkenavn ned i søla.

Ved inngangen til mai i år hadde det tidligere salgsledende elbilmerket 11 prosent av markedet, mot 18 prosent på samme tid i fjor.

En kinesisk mulighet

Heldigvis vil elektrifiseringen av bilparken fortsette ufortrødent videre. Med eller uten Tesla. Trolig er Teslas fall en god mulighet for kinesiske bilprodusenter til å styrke sin markedsandel. Det vil de nok ønske seg. For i dag har de en andel på 12 prosent, som bare er marginalt bedre enn fjoråret.

Kineserne har imidlertid sine egne utfordringer. Slik som med alle datastrømmene de sender «hjem».

Uansett trøbbel for Tesla og kinesere, så vil elbilmomentet holde seg. Ikke minst fordi det stadig kommer nye aktører og modeller som tar plassen til merkene som viker.

Joda, endelig er fossilbilen på vei inn i solnedgangen. Det ligger likevel an til å bli en særnorsk begravelse. Men det er kun enn så lenge. Verden vil følge oss – etter hvert.