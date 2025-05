– Vi har systematisk monitorert den fra dag 1, sier Tor Indstøy, som er ansvarlig for risikostyring og trusseletterretning i Telenor ASA. For et par år siden kjøpte han seg en kinesisk elbil, blant annet for å få kartlagt omfanget av hva kinesiske elbiler «sender hjem» av digitale informasjonsstrømmer.

Det er ikke lite. Og heller ikke uten potensial for å bli brukt mot oss, skal vi tro Indstøy, som sammen med spesialrådgiver Arild Tjomsland ved Universitetet i Sørøst-Norge reiser land og strand rundt og forteller om datastrømmer på mulig avveie.

– Den skravler døgnet rundt, non stop skravling, selv om bilen er slått av og parkert, sier Indstøy. – Den har et aktivt sosialt, digitalt liv.

Bedre eller dårligere sikkerhet

Dilemmaene florerer. At bilprodusentene mottar datastrømmer fra daglig bruk, er tross alt med på å bedre sikkerheten for både bileierne og resten av trafikken. Det enorme tilfanget gir imidlertid kineserne tilgang til massivt med informasjon og handlemønstre som kan brukes mot oss i en potensiell konflikt.

Søkt, tenker du. Tja. Kina er tross alt ikke en alliert, men en stormakt som blant annet støtter Russland i Putins krig i Ukraina.

Og Norge har den største konsentrasjonen av kineiskeproduserte elbiler i verden utenfor Kina, det er en av de store utfordringene, ifølge ukas podkastgjester.

Bakerst og nederst i bagasjerommet på Indstøys bil finner du installasjonene som kartlegger datastrømmene som sendes til Kina. Foto: Jan M. Moberg

Sløve nordmenn

Nordmenn er også virkelig sløve når det kommer til hva vi slipper gjennom vår eget personlige filter. Ifølge rådgivningsfirmaet Deloitte godtar ni av ti av oss de mange sidene med informasjon som vedlegges beslutninger om kjøp eller oppdateringer, uten å lese gjennom. Vi er altså mer interessert i å få med oss oppdateringene enn å forstå hvordan våre egne data deles eller brukes.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold De viktigste nyhetene fra Google Cloud Next i Las Vegas

– Vi gir nok ganske mye tillit der tillit ikke er fortjent, mener Tjomsland.

I podkasten Teknisk sett forteller Indstøy og Tjomsland mer om hvordan de vurderer situasjonen, omfanget og truslene.

Og ikke minst sine (ikke-synkroniserte) vurderinger av hvorvidt du bør eller ikke bør kjøpe kinesisk-produsert elbil.

– Du blir potensielt en uvitende del av den kinesiske etterretningstjenestens verdikjede, er Tjomslands konklusjon.

Indstøy er klar: – Jeg har ikke jobbsamtaler i denne bilen.