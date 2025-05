Frp-nestlederen viser til strømbruddet i Spania denne uken, som han mener avdekket en sårbarhet med dagens infrastruktur.

– Det er enda ikke kommet noen endelig forklaring på årsaken, men det viste hvor lett det kan være i en kritisk situasjon å ta ut strømforsyning og elnettet vårt, sa Limi i sin tale til Frps landsmøte lørdag.

Han advarer mot at Norge setter seg selv i en såbar situasjon med å elektrifisere viktig infrastruktur.

Fjernstyre kinesiske elbusser

Limi mener dessuten at elektrifiseringen har gått for langt og trekker blant annet fram elektriske busser.

– Disse er attpåtil kinesiske. Det er altså lett å tenke seg at i en gitt situasjon kan de fjernstyres eller stenges av.

I Bergen ventes det inntog av enda flere elektriske busser fra kinesiske Yutong.

Han trekker også fram at flere olje- og gassfelt i dag forsynes med strøm fra land via kabler.

– Man jo bare tenke seg hva som skjer i en situasjon dersom den kabelen kuttes. Det at vi legger alle eggene i én kurv, gjør at vi blir veldig sårbare for sabotasje eller hvis det skulle oppstå en annen kritisk situasjon.

– Vi vil advare

Frp-nestlederen mener utviklingen der stadig mer infrastruktur elektrifiseres, henger sammen med strengere klimakrav for offentlige anskaffelser.

– Det vi ser i dag, er bare starten på det som kommer i framtiden. Det vil vi advare mot, understreker Limi, og viser igjen til det enorme strømbruddet i Spania.

– Med det som skjedde nå i Sør-Europa, fikk vi jo en indikasjon på hvor sårbare vi er når hele strømmenettet faller ut.

Brått sluttet heiser å fungere, togtrafikken sto, og vitner meldte om hamstring av dagligvarer fra butikkene mandag i det som omtales som det største strømbruddet i Spanias historie.

– Når strømnettet faller ned, er det mye som ikke fungerer – som betalingsautomater og mobilnett, påpeker Limi.

Skal stemme over forslag

På helgens landsmøte skal Frp stemme over et forslag som tar sikte på å redusere det partiet mener er Norges sårbarheter.

Det innebærer blant annet aktivt å jobbe for «alternativ infrastruktur som kan fungere i unntakstilstander».

I forslaget trekker partiet fram strømbruddet som mandag førte til kaos for flere millioner av mennesker på Den iberiske halvøy.