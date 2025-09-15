Norges ti verste fylkesveier

– Det har vært svært vanskelig å velge de ti aller verste. Det finnes altfor mange dårlige fylkesveier, sier juryleder Torill Eidsheim i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som står bak kåringen.

OFV er en interesseorganisasjon med rundt 60 medlemmer, deriblant trafikkorganisasjoner, bilimportører, kollektivselskaper, oljeselskaper, forsikringsselskaper og entreprenørselskaper.

Fylkesveiene utgjør mer enn halvparten av veinettet i Norge, men har blitt vanskjøttet lenge, mener hun.

– Fylkene som veieier har fått en umulig oppgave. Vi håper dette bidrar til endring, sier Eidsheim.

Over 1500 nominasjoner er sendt inn fra folk over hele landet. Juryen, som består av representanter fra næringsliv og transportbransjen, har lagt vekt på sikkerhet, fremkommelighet og hvor viktige veiene er for hverdagsliv, beredskap og næringsliv.

Vanskelig å kun velge ti

Eidsheim understreker at mange andre veier også kunne fortjent å være på listen.

– Dette er et kraftig varsku om at noe må skje. Finalistene viser på hver sin måte hvordan manglende vedlikehold gjør veiene farlige, lite fremkommelige og ubrukelige for både folk, tungtrafikk og nødetater, sier Eidsheim.

Statens vegvesen anslår vedlikeholdsetterslepet til nær 100 milliarder kroner, men regjeringen har kun satt av en halv milliard i øremerkede midler i inneværende statsbudsjett, påpeker OFV.

Fylkeskommunene får også tildelt frie midler, men disse skal dekke hele ansvarsområdet.

– Vi ser økt vilje til satsing, men det sier seg selv at dette ikke er i nærheten av nok. Jo lenger vi venter, desto dyrere og farligere blir det, sier Eidsheim.

De ti verste fylkesveiene

De ti finalistene er:

Akershus – Fv. 33 Feiring

Østfold – Fv. 1178 Gunnarstorp–Karlsøy

Innlandet – Fv. 2434 Vest-Torprunden

Innlandet – Fv. 2158 Valmen–Sjøenden

Vestland – Fv. 49 Steinsdalen–Eikedalen

Vestland – Fv. 615 Storebru–Sandane

Trøndelag – Fv. 776 Hofles–Romstad

Trøndelag/Nordland – Fv. 17 Kystriksveien Asp – Lødingen

Troms – Fv. 7768 Tromvik – Henriksvik

Finnmark – Fv. 8850 Hesseng–Nyrud

De ti finalistene er nå lagt ut til avstemning på norgesveier.no, og alle som vil, kan stemme på veien de mener er verst. Den dårligste veien offentliggjøres 8. oktober.