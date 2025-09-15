Norges ti verste fylkesveier

– Det har vært svært vanskelig å velge de ti aller verste. Det finnes altfor mange dårlige fylkesveier, sier juryleder Torill Eidsheim i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som står bak kåringen.
OFV er en interesseorganisasjon med rundt 60 medlemmer, deriblant trafikkorganisasjoner, bilimportører, kollektivselskaper, oljeselskaper, forsikringsselskaper og entreprenørselskaper.
Fylkesveiene utgjør mer enn halvparten av veinettet i Norge, men har blitt vanskjøttet lenge, mener hun.
– Fylkene som veieier har fått en umulig oppgave. Vi håper dette bidrar til endring, sier Eidsheim.
Over 1500 nominasjoner er sendt inn fra folk over hele landet. Juryen, som består av representanter fra næringsliv og transportbransjen, har lagt vekt på sikkerhet, fremkommelighet og hvor viktige veiene er for hverdagsliv, beredskap og næringsliv.
Vanskelig å kun velge ti
Eidsheim understreker at mange andre veier også kunne fortjent å være på listen.
– Dette er et kraftig varsku om at noe må skje. Finalistene viser på hver sin måte hvordan manglende vedlikehold gjør veiene farlige, lite fremkommelige og ubrukelige for både folk, tungtrafikk og nødetater, sier Eidsheim.
Statens vegvesen anslår vedlikeholdsetterslepet til nær 100 milliarder kroner, men regjeringen har kun satt av en halv milliard i øremerkede midler i inneværende statsbudsjett, påpeker OFV.
Fylkeskommunene får også tildelt frie midler, men disse skal dekke hele ansvarsområdet.
– Vi ser økt vilje til satsing, men det sier seg selv at dette ikke er i nærheten av nok. Jo lenger vi venter, desto dyrere og farligere blir det, sier Eidsheim.
De ti verste fylkesveiene
De ti finalistene er:
- Akershus – Fv. 33 Feiring
- Østfold – Fv. 1178 Gunnarstorp–Karlsøy
- Innlandet – Fv. 2434 Vest-Torprunden
- Innlandet – Fv. 2158 Valmen–Sjøenden
- Vestland – Fv. 49 Steinsdalen–Eikedalen
- Vestland – Fv. 615 Storebru–Sandane
- Trøndelag – Fv. 776 Hofles–Romstad
- Trøndelag/Nordland – Fv. 17 Kystriksveien Asp – Lødingen
- Troms – Fv. 7768 Tromvik – Henriksvik
- Finnmark – Fv. 8850 Hesseng–Nyrud
De ti finalistene er nå lagt ut til avstemning på norgesveier.no, og alle som vil, kan stemme på veien de mener er verst. Den dårligste veien offentliggjøres 8. oktober.
Konkurs: – Vi gikk tom for penger