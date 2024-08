Mowi tjente 1,34 milliarder euro – fall for Grieg Seafood og Lerøy

Konsernsjef Ivan Vindheim peker på at selskapet oppnådde betydelige forbedringer i kvartalet som følge av gode operasjonelle prestasjoner, sesongmessig rekordhøye slaktevolumer og tilvekst, samt reduserte kostnader.

– Mowi slaktet 110.000 tonn laks i andre kvartal, som er rekordhøyt for denne tiden på året. Samtidig har vi aldri hatt mer laks stående i sjø, 9,4 prosent mer enn i fjor. Dette er imponerende og viser at vi ligger svært godt an til å nå vårt mål på 500.000 tonn for 2024. Så sent som i 2018 slaktet vi 375.000 tonn i Mowi, sier Vindheim.

Vindheim sier han er fornøyd med at verdens største oppdrettsselskap nok en gang forventes å vokse betydelig mer enn resten av næringen i 2024. Mowi forventer nå en årlig vekst på 5,3 prosent, mens prognosen for resten av industrien ligger på 0,8 prosent.

– Vårt mål er å vokse raskere enn resten av næringen også etter 2024 gjennom økt bruk av postsmolt i Norge og Skottland, samt generelt høyere smoltutsett på tvers av våre globale oppdrettsvirksomheter for å utnytte ledig kapasitet, sier Vindheim.

Mowi kontrolleres av reder John Fredriksen.

– Utfordrende

Grieg Seafood leverte solid underskudd i perioden april til juni, skriver flere medier – blant annet E24, DN og Finansavisen.

Selskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på minus 35 millioner kroner. På samme tid i fjor lå tallet på 547 millioner kroner.

– Andre kvartal i 2024 var en utfordrende periode for Grieg Seafood, og vår prestasjon og resultater reflekterer de fortsatte biologiske utfordringene, sier konsernsjef Andreas Kvame i kvartalsrapporten.

Fall for Lerøy

Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood hadde et driftsresultat på 906 millioner kroner i andre kvartal.

Det er et fall fra 950 millioner i samme periode i fjor, skriver E24.

De legger til at det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 944 millioner kroner.

Også Salmar leverte et svakere kvartalsresultat enn ventet.