Møt Elfrida – verdens første elektriske arbeidsbåt

Elfrida skal brukes av Salmar Farming på anlegget Kattholmen, som ligger cirka 50 minutter fra landbasen med 8,5 knops fart.

Fartøyet skal kunne operere en hel dag kun på batteri og lades om natten.

Den 13,5 meter lange katamaranen ble døpt på Frøya i dag. Den er bygget på øya av Ørnli Slipp.

Siemens har levert det batterielektriske anlegget, basert på mange års erfaring med hybride offshorefartøy og elektriske ferger.

Miljøambisjon

Teknisk sjef i Salmar Farming, Eskil bekken, sier at Elfrida vil ha de samme forutsetningene som en hvilken som helst katamaran på 13,5 meter.

Ifølge Bekken jobber Salmar for en mer miljøvennlig oppdrettsnæring og har satt seg mål om å bli bransjens mest energieffektive oppdrettsselskap.

– Jeg er trygg på at Elfrida til og med kan være et bedre fartøy enn tradisjonelle fartøy vi har i drift. I tillegg slipper vi eksos og støy, sier Bekken i en pressemelding.

Han mener det var på tide at havbruk tar den nye teknologien i bruk.

– Nå er det endelig oppdrettsnæringens tur til å bli elektrifisert, og nå gjør vi det med teknologi som er gjennomtestet offshore, sier Bekken.

Kompetansebygging

Ørnli Slipp har med prosjektet opparbeidet seg ny kompetanse som kan bidra til flere prosjekter for mer miljøvennlig oppdrettsindustri.

– For oss er det svært viktig at vi er en del av utviklingen og kan bygge opp kompetanse som trengs nå og i årene som kommer, sier daglig leder Torstein Yttersian i Ørnli Slipp AS.

Siemens har på sin side bygget kompetanse over flere år, både innen hybride offshoreskip, batterifergen Ampere og den elektrisk-hybride sjarken Karoline. Batteri- og energistyresystemet (energy management system) er utviklet av Siemens i Trondheim.

– Den første arbeidsbåten er en viktig milepæl for oss. Vi ser muligheter i et voksende marked. Vi har vist at teknologien er robust, reduserer kostnadene og er miljøvennlig. Vi er stolte over at de tekniske løsningene nå får feste i et nytt segment der Norge har en ledende stilling i verden, sier salgsdirektør Odd Moen.

Batterier til elferger: Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder

Offentlig støtte

Prosjektet har fått to millioner kroner av Enova.

– Flere og flere oppdrettsaktører bytter nå ut dieselaggregatene sine med landstrøm, og med det i bakhodet er vi veldig spente på pilotprosjektet til Salmar. En elhybrid plug-in oppdrettsbåt som kan lade fra landstrømanlegg på fôrflåtene representerer noe helt nytt, sier Enovas transport-markedssjef Petter Hersleth.

Hvis Salmar lykkes, kan det få store ringvirkninger i oppdrettsnæringen, mener han.

– Vi er glade for at Salmar går foran og viser hvordan bransjen kan kutte ned på bruk av fossil energi, og er stolte over å kunne bidra til at dette ambisiøse prosjektet nå blir realisert, sier Hersleth.

Salmar Farming, med hovedkontor på Frøya, er et av verdens største selskap innen produksjon og foredling av laks, med aktiviteter i Midt- og Nord-Norge. Selskapet omsatte i 2015 for cirka 7,3 milliarder, og har rundt 1.300 ansatte.