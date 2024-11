Det norske batteriselskapet Morrow trenger penger for å fullføre sin batterifabrikk i Arendal. Planen er å sikre nødvendig kapital gjennom et statlig lån.

Dette skal igjen motivere investorer, skriver Dagens Næringsliv.

Morrow har søkt Innovasjon Norge om lån gjennom regjeringens initiativ «Grønn industrifinansiering», men har så langt ikke klart å få en avtale på det de mener er nødvendige betingelser for å redusere selskapets og eiernes risiko.

Morrow ønsker å låne 1,5 milliarder kroner, og stiller produksjonsutstyr verdt mellom 800 og 1300 millioner kroner som pant.

Så langt har ikke Innovasjon Norge gått med på dette. Nå har Morrow-sjef Lars Christian Bacher sendt et brev til næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) hvor selskapet klager over at Innovasjon Norge ikke er villig til å gi dem lånet.

Tilbyr 500 millioner til fordelaktige betingelser

DN skriver at de forstår det slik at Innovasjon Norge er villige til å låne 500 millioner kroner til fordelaktige betingelser, men at resten vil ha strengere vilkår.

Morrow får støtte fra investorene og aksjonærene Siemens Project Ventures og ABB, som har sendt ministeren separate brev. Her hevdes det at lånet og betingelsene er nødvendig for å sikre at Morrow overlever.

Morrow-sjef Bacher sier til DN at han ikke tar for gitt at lånet skal innvilges, men at det vil sende et signal til kapitalmarkedet om at norske myndigheter ønsker batteriproduksjon i Norge.

Selskapet har behov for totalt 30 til 40 milliarder kroner i investeringer.

Innovasjon Norge sier i en kommentar til avisen at de er i dialog med Morrow, og at de ikke kan kommentere detaljene i saken.