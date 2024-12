Batterifabrikken hadde søkt om lånet, og fikk dette innvilget etter at styret i Innovasjon Norge behandlet søknaden tirsdag.

– Vi er fornøyde med at vi sammen med selskapet har funnet løsninger som ivaretar en god fordeling av risiko mellom partene. Dermed kan vi tilby selskapet de lånene de trenger, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Det var NRK som først meldte om saken.

Morrow får inntil 400 millioner kroner fra låneordningen Grønn industrifinansiering. Batterifabrikken i Arendal blir dermed det første prosjektet som mottar finansiering gjennom denne ordningen som ble lansert i september.

I tillegg får den to lån på vanlig kommersielle vilkår på til sammen 1,1 milliarder kroner.

– Lånene skal betales tilbake med renter over tid, og gir bedriften det grunnlaget de trenger for å hente inn mer privat kapital, sier Haugli en meldingen.

Han viser til at batteriproduksjon er svært kapitalkrevende og har en lang oppstartstid. Innovasjon Norge mener Morrow har potensial til å bli en ledende produsent av battericeller.

Viktig for selskapet

Morrow-sjef Lars Christian Bacher har tidligere gitt uttrykk for at lånet er av stor betydning for å få driften opp å stå. Han har pekt på at det gir en risikoavlastning som gir trygghet for kundene og nye investorer.

– Vi fortsetter den industrielle utviklingen av selskapet gjennom oppstart av storskala LFP-produksjon fra andre kvartal 2025, og forskning på ny batterikjemi. Vi opplever at Innovasjon Norge har gjort en svært grundig vurdering av selskapet og vårt industriprosjekt, uttaler Bacher i pressemeldingen.

Regjeringen presenterte i september Grønn industrifinansiering med inntil fem milliarder kroner tilgjengelig for større, industrielle prosjekter. Låneordningen administreres av Innovasjon Norge og skal bidra til å løfte nyskapende, grønne, industrielle prosjekter i vekst- og skaleringsfasen.

Eneste i Europa

Morrow lager LFP-batterier (litium jernfosfat) for energilagring og tunge kjøretøy. Morrow Batteries i Arendal vil bli den eneste europeiske produsenten av LFP-battericeller på giga-nivå, ifølge selskapet.

De har blant annet inngått en intensjonsavtale med det ukrainske statlige byrået for energisparing (SAEE) om mulig levering av batterilagringssystemer.

Morrow åpnet i august sin første fabrikk like utenfor Arendal med blant annet statsministeren til stede. Den er også Norges første storskala batterifabrikk.

Største eier i Morrow er Å Energi som igjen er eid av Statkraft og en rekke kommuner i Buskerud og Agder. Det statlige investeringsselskapet Nysnø har også skutt inn penger, mens statsforetaket Siva har bygget og eier selve fabrikkbygningen.