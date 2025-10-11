Abonner
Monstermaster inntar Bergensbanen

Ruvende, glinsende fagverksstolper er et grotesk naturinngrep i landets mest naturskjønne banestrekning. Et uforståelig valg når det finnes alternativer.

Mastene er betydelig høyere enn de gamle, og til overmål utstyrt med et skjemmende skjold, eller «magebelte», av blikk, skriver innleggsforfatteren.
Mastene er betydelig høyere enn de gamle, og til overmål utstyrt med et skjemmende skjold, eller «magebelte», av blikk, skriver innleggsforfatteren. Foto: Njål Svingheim / Jernbanedirektoratet
Thomas Nygaard, sivilingeniør
11. okt. 2025

Reiser man i vakre Ringerike og Hallingdal om dagen, ser man progresjonen i det sikkert viktige arbeidet med å fornye kontaktledningene på Bergensbanen. Særlig rundt Sokna er dette nå svært synlig fra riksveien, som i stor grad går parallelt med jernbanen her.

Men det er sjokkerende å se hvordan voldsomt ruvende sølvgrå fagverksstolper reiser seg tett i tett langs toglinjen. Master som er betydelig høyere enn de gamle, og til overmål utstyrt med et skjemmende skjold eller «magebelte» av blikk, som visstnok skal hindre mennesker og dyr å falle for fristelsen (?) til å ta seg opp i disse heslige «klatrestativene».

Og det visuelle uttrykket forverres ytterligere av at det nå helt i toppen henger to ekstra kabler mellom mastene, som en konsekvens av såkalt autotransformator-system for kraftigere strømforsyning.

Slanke stålbjelker er mindre skjemmende

Burde ikke «det ytre miljø» inkludere estetikk, spør Thomas Nygaard. Foto:  Privat
Det er naturligvis gode grunner til at kontaktledningene og tilhørende stolper må fornyes etter 60 år, og at nye tekniske løsninger som AT-system tvinger seg frem, men det er trist å se hva som nå reiser seg i forhold til de slanke, gamle trestolpene som er nesten usynlige mot terrenget bak.

Hittil har Bergensbanen slynget seg nesten umerkelig oppover dalen, noe man la merke til bare hvis man var så heldig å se et tog smyge seg elegant langs eleven.

Dette er nå i ferd med å bli ødelagt av et grotesk naturinngrep bestående av svært høye sølvglinsende «mini-monstermaster» tett i tett langs hele traseen.

Men spesielt sørgelig er dette når det viser seg at det kunne vært gjort på en betydelig mer estetisk måte ved hjelp av slanke H-profil stålbjelker, som ikke trenger klatrevern, og der de to ekstra AT-systemkablene henger lengre ned og på siden, så mastene ikke blir høyere enn før.

Et godt eksempel er Gardermobanen, der mastene til og med er malt mørkegrønne, og med en fin, avrundet form i toppen. I sum betydelig mindre skjemmende enn det som utplasseres oppover Hallingdalens vakre natur i disse dager.

Bør grønnmales

I pressemeldingen om prosjektet står det at det skal legges vekt på det ytre miljø. Burde ikke det inkludere estetikk?

Når det åpenbart ikke er tilfelle, vil jeg oppfordre Bane Nor til å bøte på skaden av dette ulykksalige valg av fagverksmaster ved å lakkere dem, for eksempel mørkegrønne som på Gardermobanen. Eventuelt en annen form for overflatebehandling, slik at de glir bedre inn i denne vakre natur vi har i Hallingdal.

Mastene på Gardermobanen er grønnlakkert. <span>Foto: Njål Svingheim / Jernbanedirektoratet</span>
Man bør kunne forvente at dette er en del av Bane Nors samfunnsansvar, i særdeleshet på en naturskjønn og ikonisk strekning som Bergensbanen.

Jeg har forstått at de slankere stålbjelkemastene visstnok – og heldigvis – skal brukes på strekningen over høyfjellet. Vi får håpe dette vil ligne mer på den gjennomtenkte utformingen man ser på Gardermobanen og at det blir normen på alle fremtidige oppgraderinger og utbygginger i vårt naturskjønne land. 

