Trump sier han vil vite hva Ukraina planlegger å bruke Tomahawk-missiler til

Trump sier at han ikke ønsker å eskalere Russlands krig mot Ukraina.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt USA om å selge Tomahawk-missiler til europeiske land som deretter kan sende dem videre til Ukraina.
Tomahawk-missiler har en rekkevidde på 2.500 kilometer, noe som betyr at Moskva ville være innenfor rekkevidde dersom Kyiv fikk tilgang til dem.
Russlands president Vladimir Putin sa i et videoklipp som ble offentliggjort søndag, at dersom Washington leverer Tomahawk-missiler til Ukraina for langtrekkende angrep dypt inne i Russland, vil det ødelegge forholdet mellom Moskva og Washington.
– Det vil føre til ødeleggelse av forholdet vårt, eller i det minste de positive tendensene som har begynt å vise seg, sa Putin.
På spørsmål fra journalister i Det hvite hus om han hadde tatt en beslutning om å levere Tomahawk-missiler til Ukraina, utelukket ikke Trump det og sa at han «på en måte har tatt en beslutning» i saken.
– Jeg tror jeg vil finne ut hva de skal gjøre med dem, sa han. Hvor skal de sendes? Jeg må vel stille det spørsmålet, sa han til journalister i det ovale kontor mandag.
– Jeg ville stilt noen spørsmål. Jeg ønsker ikke å eskalere den krigen, la han til.
USAs visepresident J.D. Vance sa forrige helg at USA vurderer Ukrainas forespørsel om å få tilgang til Tomahawk-raketter til kampen mot den russiske invasjonen.
Trump har tidligere avvist Ukrainas ønsker om langtrekkende raketter, men i det siste har han blitt frustrert av at Vladimir Putin nekter å inngå noen fredsavtale.
