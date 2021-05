Miljøproblemet elbileierne ikke snakker om

Lyden av trykkluftverktøy flerrer formiddagen. Lénaïc Alain skifter dekk så kjapt at en skulle tro at vi var i et Formel 1-depot, ikke Midtun Dekk i Bergen. Snart fosser Leaf-eieren avgårde i regnet igjen, med nye dekk som forhåpentlig er gode på våt vei.

– Endel elbiler sliter dekk fortere, sier Alexander Arne.

Han er daglig leder på Midtun Dekk, og er ikke overrasket over elbilenes dekkforbruk. Han trekker frem årsaker som høyt dreiemoment, raske biler og - ikke minst - hvem som kjører dem.

– En Leaf eller e-Golf trenger ikke ha så mye mer dekkforbruk enn andre biler. Men sportslige biler som Tesla S og X spiser dekk, sier Arne.

30 prosent økning

Dekkprodusenten Goodyear har forsket på temaet, og funnet at elbiler sliter inntil 30 prosent raskere på dekkene enn det konvensjonelle biler gjør. Også Pirelli har kommet frem til samme konklusjon – og samme tall. De viktigste årsakene er elbilenes høye vekt, på grunn av batteripakken, og at elmotorene leverer et høyt moment helt fra start.

– Vi har notert oss at elbiler sliter mer på dekkene enn tilsvarende fossilbiler, sier daglig leder Per Kristian Nauste i Dekkimportørenes Forening.

Han forteller at det i 2020 ble solgt fire millioner personbildekk i Norge. I tillegg kommer dekkene som kommer inn i landet på nye biler.

– Økt dekkslitasje betyr også økt forurensing fra kjemikalier, oljer og tungmetallene som finnes i dekk?

– Ja. Det er en negativ konsekvens, som må trekkes fra det positive ved elbilene. Et utslitt dekk er noen kilo lettere enn et nytt dekk. Disse kiloene ligger igjen veikanten, i form av små partikler, sier Nauste.

– Dekkbransjen tjener altså mer på elbiler enn fossilbiler?

– Ja, gitt at elbilister bytter dekk oftere. Det må også sies at vi eier mye av Norsk Dekkretur, som har ansvar for gjenvinning av dekk. Så elbiler er også en økt belastning for oss, sier Nauste.

Han mener at miljøutfordringen ikke er enkel å løse.

– Sikkerheten må komme først, altså veigrep og bremselengder. Så kommer holdbarhet som et annet kriterium, sier Per Kristian Nauste i Dekkimportørenes Forening.

Han har følgende oppfordring til deg som vil ha dekkene til å vare lenge:

– Ha riktig lufttrykk, og kjør som folk!

– Folk spør kun om pris. Ingen spør etter dekk som er bra for miljøet, eller gir flest mulige kilometer, sier Alexander Arne, daglig leder på Midtun Dekk. Foto: Paal Kvamme

Mikroplast ut i naturen

Bilene vi kjøper blir gjerne stadig større og tyngre, som betyr større dekk. Det betyr mer partikler på ville veier. De siste årene har det vært stort fokus på plastavfall som havner i havet. Plastfragmenter mindre enn 5 millimeter går under samlebetegnelsen mikroplast.

Ifølge Miljødirektoratet antas det at 10.000 tonn mikroplast slippes ut i naturen på land, og at halvparten av dette havner i sjøen, gjennom renseanlegg, elver, smeltevann og så videre. Slitasje av bildekk antas å være den største kilden til mikroplast fra land. Utslippet er på ca. 5000 tonn mikroplast hvert år, altså halvparten av all mikroplast som slippes ut på land.

Dette gjelder selvsagt ikke bare elbiler, men også busser, lastebiler og biler med bensin- og dieselmotor. Men hvis elbilen sliter ut sine dekk 30 prosent raskere enn sin diesel-fetter og bensin-kusine, så er det dårlig nytt for miljøet.

Vil belyse temaet

I Naturvernforbundet ønsker man å få belyst problemstillingen bedre.

– Vi har lenge antatt at elbilene gir mer dekkslitasje og dermed utslipp av mikroplast, antakelig også svevestøv, som følge av større tyngde og kraftigere akselerasjon. Men jeg har ikke sett noen tall, sier fagsjef Holger Schlaupitz.

Han sier at alt tyder likevel på at en elbil miljømessig er vesentlig bedre enn en bensin- eller dieselbil.

– Men det betyr ikke at bilbruk er «frikjent» som miljøproblem. Dessverre ser vi at dagens elbilfordeler skaper mer trafikk, da det kan øke antall biler, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

At elbilene er tyngre enn andre biler, betyr også økt slitasje på veien.

Brynhild Snilsberg er senioringeniør i Statens vegvesen, og har tatt sin doktorgrad på asfaltslitasje og svevestøv. Hun sier at bruk av piggdekk dominerer asfaltslitasjen, og at fossilbiler og elbiler vil slite tilsvarende mye på vegdekket ved ellers like forutsetninger. Men, som hun sier:

– Jo tyngre kjøretøy og mer aggressiv kjøring, jo høyere asfaltslitasje.

Ekstremt forbruk

Dekkforhandler Alexander Arne nikker til Formel 1 når han skal forklare dekkslitasje.

– Mange elbiler går fra 0-100 km/t på noen sekunder. Jo høyere hastighet, jo mykere gummiblanding må dekket ha. I Formel 1 skal dekkene tåle ekstreme belastninger, og de holder bare et par runder, sier Arne.

Han forteller at mang en elbilist har fått seg en ubehagelig overraskelse.

– I går hadde vi en fersk e-Tron-eier her. Han hadde den nye sportback-utgaven, så bilen kan umulig ha vært særlig gammel. Han skulle ha 21-tommers dekk, og fikk sjokk da han hørte prisen. Han avsluttet med å spørre om vi hadde brukte dekk å selge ham, sier Arne.

– Det verste eksempelet var en kunde som fikk sin helt nye Model X på vårparten. Da han hadde kommet til hytta i Spania om sommeren, var alle dekkene blankslitte. Han måtte kjøpe nye dekk i Spania, sier Alexander Arne.

Dekkforhandleren understreker at han ikke vet hvor langt bilen kjørte på disse månedene.

– Men da han kom til oss for å bytte dekk til høsten, var to av de nye dekkene utslitte. På én sesong hadde han slitt ut seks dekk!

