– Det er gjort en grov feil som har gitt alvorlige konsekvenser. Hvis EU-direktivet hadde blitt implementert riktig, ville myndighetene måtte avvise søknaden om gruvedumping i Førdefjorden. Nå er det på tide å rette opp denne feilen, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Da direktivet ble implementert i den norske vannforskriften, ble begrepet «overriding public interest» oversatt til «samfunnsnytte» i paragraf 12. Bestemmelsen regulerer hva som kreves for å kunne gi tillatelse til forurensing av en vannressurs.

Staten begrunnet dumpingen i Førdefjorden med hensynet til inntekter til eiere, ansatte og det offentlige, men Efta-domstolen konkluderte i mars med at økonomiske hensyn ikke er nok til å tillate forurensing av en fjord.

Mener staten tolket feil

Domstolen har også konsekvent oversatt begrepet «overriding public interest» til «tvingende allmenne hensyn», noe miljøorganisasjonene mener viser at statens tolkning av direktivet er feil.

– Det holder ikke med økonomiske hensyn, fortjeneste eller samfunnsnytte. Hvis man skal kunne tillate en så voldsom forurensning, kreves tvingende allmenne hensyn, ifølge Efta-domstolen.

Det er en tolkning norske myndigheter heretter må legge til grunn, sier Gulowsen.

– Naturvernforbundet og Natur og Ungdom forventer at alle deler av norsk forvaltning heretter fatter vedtak som er i samsvar med Efta-domstolens tolkning. For å sikre at dette skjer, er det helt nødvendig at både vannforskriften og departementets paragraf 12-veileder blir korrigert, sier leder Sigrid Hoddevik Losnegård i Natur og Ungdom.

Langvarig søksmål

Efta-domstolens dom er ikke juridisk bindende, men er en rådgivende uttalelse. Den kan imidlertid bli tillagt stor vekt når ankesaken tas opp til behandling i Borgarting lagmannsrett senere i år.

Siden 2008 har miljøbevegelsen kjempet for å hindre at selskapet Nordic Mining skal kunne deponere gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden. Totalt er det snakk om 170 millioner tonn.

I januar i fjor tapte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i Oslo tingrett. Retten slo fast at tillatelsen til å drive gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er gyldig, men organisasjonene anket dommen til lagmannsretten.