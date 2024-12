Mener Elon Musk må ta skylden for sønnens død

Familien til Giovanni Martinez saksøker Tesla etter ulykken som skjedde i februar 2023. I søksmålet hevdes det at 31-åringen stolte på Tesla og Elon Musk da de påsto at autopiloten var sikker og klar for veien.

– Giovanni trodde at selvkjøringsteknologien var tryggere enn en menneskelig sjåfør, heter det i søksmålet, ifølge The Independent.

I rettsdokumentene kommer det frem at Martinez selv aktiverte funksjonaliteten mens han kjørte.

Amerikaneren rørte hverken gass eller brems de siste 12 minuttene før ulykken. Da Teslaen braste inn i den parkerte brannbilen i Contra Costa County i California, holdt den en hastighet på 112 kilometer i timen.

Egen uaktsomhet

Familien mener Teslas autopilot ikke er klar for bruk på veien, selv om administrerende direktør Elon Musk har påstått nettopp det gjentatte ganger.

I søksmålet hevdes det at bilprodusenten bruker det offentlige veinettet til å drive testing og utvikling av selvkjøringsteknologien.

– Samtidig vet Tesla at mange av deres tidligere modeller kjører rundt med samme defekt som ulykkesbilen. Det utgjør en stor risiko for utrykningsmannskaper og befolkningen, sier familiens advokat Brett Schreiber til The Independent.

Tesla mener ulykken var forårsaket av Martinez' egen uaktsomhet. Selskapet påstår at deres Model S er trygg og overholder alle tekniske krav i California.

– Ingen av våre advarsler ville eller kunne ha forhindret denne ulykken, skriver Tesla i sitt tilsvar til søksmålet, som nå er overført til en føderal domstol i California.