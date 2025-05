Nytt Nato-senter legges til Reitan i Bodø

– Regjeringen har besluttet å tilby Reitan i Bodø som et permanent tilholdssted for det nye Nato-senteret for luftoperasjoner. Med det styrker regjeringen Bodø-regionen som forsvarsknutepunkt og øker våre alliertes engasjement i nordområdene, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under et besøk i Bodø tirsdag.

Det regionale luftoperasjonssenteret (CAOC) skal ha ansvar for Natos nordvestre region, og det blir et tilskudd til luftoperasjonssentrene i Spania og Tyskland.

Luftoperasjonssenteret legges til fjellanlegget på Reitan, ved siden av Forsvarets operative hovedkvarter. Dermed blir Rygge, som er det andre alternativet som har vært diskutert, vraket.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor har TU og Digi fått ny profil

Ekspert: – Ikke overrasket

Det har vært kjent at forsvarssjefens førstevalg er Bodø, mens en tilråding fra militære eksperter har anbefalt Rygge som best egnet.

Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Forsvarets luftkrigsskole i Trondheim er ikke overrasket over at Bodø ble valgt.

Haga, som er ekspert på russisk luftmakt, og har vært med på å utforme Norges doktrine for luftoperasjoner, mener både Rygge og Bodø var rimelige alternativer med ulike kvaliteter

– Det har vært bekymringer over at man vil kunne slite med å tiltrekke seg internasjonalt personell til Bodø, men med tanke på den russiske luftmakten har stedsvalget lite å si. Om det ble Bodø eller Rygge er det nok ikke mange i Russland som bryr seg om.

– Hvorfor ikke det?

Fordi at sett fra Moskva er hele Norge Nordområdene, og Rygge ligger også innenfor den russiske interessesfæren. Men Russland kommer sikkert – som de alltid gjør – til å beklage seg over at Nato utvider infrastrukturen sin.

Store ekstrakostnader

Forskjellen på Bodø- og Rygge-alternativene har vært en prislapp på flere milliarder kroner.

Grunnen til den store prisforskjellen er at fjellanlegget på Reitan allerede huser Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Det medfører store ekstrakostnader Norge selv må dekke, trolig flere milliarder kroner ifølge foreløpige anslag fra Forsvarsbygg som kom i mars.

På Rygge hadde etableringen blitt fullfinansiert av Nato.

– Både Rygge og Reitan har vært gode alternativer. Når vi har besluttet at senteret legges til Reitan, er det fordi vi ønsker sterk Nato-tilstedeværelse i den nordligste halvdelen av landet. Det styrker hele Norges forsvar. Dialog med Nato og forsvarssjefens faglige råd har vært viktige innspill i prosessen, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

Forsvarsminister Tore O. Sandvik besøkte Rygge flystasjon i mars tidligere i år. Foto: Harald Brombach

Koster flere milliarder kroner

Ifølge regjeringen er investeringskostnadene for luftoperasjonssenteret alene foreløpig anslått til om lag 4,8 milliarder kroner. Det er også tatt høyde for at Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan må oppgraderes. Dermed er kostnadene for senteret foreløpig anslått til mellom 6,7 og 9,4 milliarder kroner.

De totale kostnadene og hvor stor andel Nato dekker, skal klargjøres nærmere i dialog med Nato fremover, opplyser regjeringen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Karmøy-bedriften fikk en ekspressbilett ut i verden

Regjeringen mener det blir positivt å samle de to hovedkvarterene i regionen.

– Opprettelsen av senteret gjør at Norden samles under samme luftoperative hovedkvarter. Slik får vi også et mer robust og tettere sammenvevd forsvar av vårt nabolag, sier Sandvik.

Flyttes fra Sørreisa til Bodø

Allerede i revidert nasjonalbudsjett, torsdag 15. mai, kom nyheten om at regjeringen ville etablere et midlertidig senter på Forsvarets base Bodø. Det skal bli senterets tilholdssted de første årene, mens det nye Nato-senteret gjøres i stand. Til det er det satt av 438 millioner kroner.

Forsvarsministeren sa da at bevilgningen ikke la føringer for hvor den permanente plasseringen av Nato-senteret skulle bli.

Det er estimert at mellom 200 og 450 personer skal arbeide ved det nye senteret, inkludert nordmenn og utsendte medarbeidere fra Nato.

Forsvaret skal også flytte om lag 40 årsverk fra luftforsvarets stasjon på Sørreisa til luftoperasjonssenteret i Bodø-regionen. Samtidig opplyser regjeringen at aktiviteten på Sørreisa vil ivareta nye behov for Forsvaret, og det skal komme nye årsverk og funksjoner.

Statsministeren opplyste under besøket i Bodø at det vil bli investert en milliard kroner i Sørreisa, skriver NRK.

Luftforsvarets kommando og kontrollskole (LKKS) vil få økt betydning i årene fremover, og det skal ifølge NRK etableres et regionalt vedlikeholdssenter for radarer og et alliert treningssenter for amfibieoperasjoner som skal være underlagt Hæren.