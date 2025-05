Natos luftoperasjonssenter etableres midlertidig i Bodø

Nato har vedtatt at det skal opprettes et tredje luftoperasjonssenter (CAOC – Combined Air Operations Centre) og har akseptert det norske tilbudet om å etablere luftoperasjonssenteret i Norge.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har anbefalt at den nye basen legges til Bodø i stedet for Rygge, men noen endelig beslutning er ikke tatt.

– Vi skal løse oppdrag for Nato gjennom nytt luftoperasjonssenter allerede i år, og har behov for midlertidige lokaler. Den midlertidige lokaliseringen legger ikke føringer for hvor senteret skal ligge permanent, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding.

– Eneste sted

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av 438 millioner kroner for å gjøre Forsvarets Base Bodø klart som midlertidig tilholdssted for luftoperasjonssenteret.

Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett opp til å bruke 172 milliarder kroner på Forsvaret, noe som anslås å tilsvare 3,3 prosent av BNP.

– Et sterkt NATO i nord er viktig for vår trygghet. NATO har en ambisiøs plan for når senteret skal være operativt. Å levere på NATOs tidsplan er viktig for Norge og for Norden. Forsvarets base Bodø er eneste sted som har bygningsmasse som kan settes i stand til å møte kravene innenfor tidsfristen, sier Sandvik.

Det er ventet at luftoperasjonssenter permanente plassering vil bli endelig avgjort under Nato-toppmøtet i Haag i slutten av juni.