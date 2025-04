Forsvarssjefen vil ha Nato-base i Bodø – i strid med anbefalinger

Forsvarssjefen er ifølge et gradert dokument uenig med Luftforsvaret om hvor Natos nye luftoperativt hovedkvarter, Combined Air Operations Centre (Caoc), bør lokaliseres i Norge. Dette skriver NRK.

Luftforsvaret og Nato har anbefalt at den norske Caoc-en legges til den ledige fjellhallen på Rygge flystasjon. Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen anbefaler Reitan utenfor Bodø, ifølge dokumentet NRK har fått tilgang til. Der holder Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til i dag.

Ifølge dokumentet vektlegger forsvarssjefen evnen til å lede operasjoner fra nord og kraftsamling rundt Bodø som region for ledelse av egne og allierte styrker. I tillegg vil etableringen av Caoc ivareta oppgradering av FOH, uttaler Kristoffersen i dokumentet, som er datert 6. mars 2025.

Det er ventet at regjeringen vil ta en avgjørelse i løpet av våren og at lokaliseringen blir endelig bestemt under Nato-toppmøtet i juni.

Inngangen til Forsvarets operative hovedkvarter i Reitan utenfor Bodø. Foto: Jonas Selim/Forsvaret