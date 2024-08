Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen har brukt penger på businessklasse selv om selskapets policy krever at billigste flyreise velges, skriver Dagens Næringsliv.

Nå vil han betale for en av disse reisene selv. En ombooket flybillett på en reise til Norges ambassade i Kina kom på 88.000 kroner tur-retur. Det er ombookingskostnaden han nå vil dekke, skriver han i en e-post til avisen.

Nikolaisens flybilletter kostet opprinnelig nær 54.000 kroner, men måtte ombookes da han ikke rakk tilbake til Oslo etter en privat reise til London.

Statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Tomas Norvoll sier til DN at departementet er kjent med at Nikolaisen har valgt å dekke merkostnaden for reisen selv, og at han har rådført seg med departementet om dette spørsmålet tidligere i sommer.

Habilitetsproblematikk

Flere medier har tidligere satt søkelyset på dobbeltroller og habilitetsproblematikk i Statsbygg. Direktøren og andre i selskapet har investert i private selskaper i Statsbyggs leverandørkjede.

Statsbygg bestilte en rapport fra konsulentselskapet BDO om habilitet. Rapporten avdekket flere titalls indirekte og direkte relasjoner mellom Statsbygg-ansatte og leverandører.

I februar sa Nikolaisen til TU at Statsbygg de vurderer et forbud mot å ha eierskap eller aksjeposter. I mars ble det avgjort at ingen i Statsbygg-ledelsen kan ha eierinteresser i selskaper i leverandørkjeden.