Luftbåren M72: Nammo monterer raketter på drone – kan være et billig og effektivt panservernvåpen

Nammo har produsert M72 LAW («lightweight antitank weapon») på Raufoss siden 1966.

Siden den gang er våpensystemet oppgradert flere omganger med blant annet nye siktemidler og ny ammunisjon.

Nå jobber Nammo med en videreutvikling, eller skal vi si omplassering, der det det vanligvis skulderfyrte våpenet i stedet monteres på droner eller våpenstasjoner og fjernavfyres.

«Top attack»

M72 er i utgangspunktet et nærpanservern med rekkevidde på kun et par hundre meter. Det er et éngangsvåpen i kaliber 66 mm, uten styringssystem og med relativt liten rakett slik at det er såpass lett at en soldat kan bære med seg flere enn ett våpen.

Der avanserte panservernvåpen som FGM-148 Javelin kan fly i krum bane og angripe pansrede mål der beskyttelsen typisk er svakest – taket – flyr M72-raketten rett fram.

Men dersom raketten løftes opp av en drone og skyter nedover, kan også M72 være i stand til såkalt «top attack». Det er kort fortalt ideen som ligger bak prosjektet Nammo har jobbet med i et par år, kun ved bruk av hyllevareprodukter i tillegg til sine egne våpen.

– Tanken er å bringe våpenet til målet, med et system som fungerer uten gps og uten å eksponere egne folk. Da kan et forholdsvis enkelt konsept utgjøre en trussel for avanserte og kostbare pansrede kjøretøy, forklarer Quoc Bao Diep som leder Nammos avdeling for skulderfyrte våpen og som gir Teknisk Ukeblad en overordnet presentasjon av prosjektet.

Dronesverm

Det er en ordinær kommersielt tilgjengelig drone de har integrert M72 på. Et kamera filmer gjennom bakre og fremre sikte og det er to mekaniske armer som henholdsvis armerer og avfyrer våpenet.

Foreløpig må dronen være innenfor 350 meter av målet, noe som begrenses av siktet på M72, og de sender på 2 watt som gir en maks avstand for fjernavfyring på 3-4 km avhengig av sikten. Nammo sier at de kan skru opp effekten som kan gi en rekkevidde på opp til 50 km ved fri sikt.

Videoer av testskyting viser at dronen holder seg så og si helt stabil under avfyring med det rekylfrie våpenet. Nye raketter kan festes på dronen i løpet av sekunder.

Et ankepunkt er at slike droner vil være enkle mål selv for mindre avanserte luftvern. Nammo mener dette kan utlignes med mengde, og viser til at 30 slike droner som flyr inn samtidig på et par tusen meters høyde har potensial til å overvelde mange luftvern.

Kostnadsmessig vil dette ifølge Nammo være sammenlignbart med ett Javelin-missil, som koster halvannen million kroner per missil og som i dag befinner seg i den norske hærens PV-arsenal.

Prototyp på fjernstyrt M72-stasjon for områdekontroll. Foto: Nammo

Flere demoer

Det statseide raufosselskapet har jobbet med dette i fire års tid for egen regning med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Foreløpig er det ingen kunder, men ifølge Nammo er det flere mulige utviklingskontrakter i sikte og ifølge dem har det vært stor interesse for systemet på noen nylige demonstrasjoner.

Blant annet på Seoul ADEX i oktober og i Litauen måneden før. Tidligere i høst viste Nammo fram M72-dronen på hjemmebane også, på Hærens teknologidager på Rena.

Foreløpig er prosjektet på «proof of concept»-stadiet, og det er flere veier framover i en videre utvikling som eksempelvis involverer bedre sensorer og algoritmer for målgjenkjenning og -sporing. Det ta også fram versjoner med droner med større nyttelastkapasitet som plattform for et tiltoppheng slik at rakettene også kan skytes framover.

Nammo understreker samtidig at dette ikke er at autonomt system og at det er mennesker som tar beslutninga om å skyte, selv om disse altså kan sitte opp til flere kilometer unna.

Test av M72 RWS. Foto: Nammo

Områdekontroll

En annen måte å benytte fjernstyringa på, er til områdekontroll der M72 plasseres i ubemannede vaktposter. Nammo har prototyper der en våpenstasjon med to rakettkastere kan skjules under bakken og eleveres når den armeres.

Den norske modellen NM72 F1 veier 3,72 kg. Forsvaret har også M72 ASM RC («Anti-Structure Munition Reduced Caliber») med 42 mm-raketter beregnet på bygninger og sandsekker og lignende.

M72 EC («enhanced capacity») er i stand til å penetrere 450 mm panserstål (RHA), mens den nyeste ammunisjonen, E11 med luftsprengning («airburst») og en rekkevidde på rundt 800 meter, etter planen skal være klar i løpet av et par år.