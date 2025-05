Lokfører siktet etter togulykken i Arna

Fredag 22. mars sporet et godstog med 25 vogner av ved Arna Stasjon på Bergensbanen.

Godstoget var på vei fra Bergen til Oslo da det sporet av og kolliderte rett utenfor Arnanipa jernbanetunnel.

Nå, over et år etter ulykken, kan Bergens Tidende melde at lokføreren er siktet.

– Det er en foreløpig siktelse. Etterforskningen pågår fremdeles og hvis det kommer nye opplysninger må vi ta dem til etterretning, sier politiadvokat Anja Mathiesen til avisen.

Viser til uaktsomhet

Politiet gikk tidlig ut med en hypoteser om at bremsene på godstoget som sporet av ikke fungerte som de skulle.

TU har tidligere skrevet at to ansatte i Onrail fikk status som mistenkte etter avsporingen. Lokfører og en person som blant annet skal kontrollere bremsene før avgang.

De to ble mistenkt for brudd på straffeloven paragraf 356, som dreier seg om uaktsom fremkalling av fare for allmennheten.

Politiet opprettholder teorien om at bremsene på toget ikke ble sjekket godt nok før avgang.

«Det er skjellig grunn til å mistenke siktede for å ikke påse, før avgang, at bremsene til togets vognsett var påkoblet og å ikke gjennomføre en konkret bremseprøve», står det i siktelsen av lokføreren, som ble lagt frem i april.

– Det er en uaktsomhet som ligger til grunn, sier Mathiesen. til bt.no.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold IT-sikkerhet: De røde flaggene du bør se etter

Den andre personen som er foreløpig ikke siktet i saken, men er fremdeles mistenkt.

Ingen feil på toget

Henning Aandal, som er daglig leder i Onrail, sier til bt.no at det ikke er avdekket tekniske feil på toget som sporet av.

Selskapets egne undersøkelser viser at prosedyrene for kontroll av bremser ble brutt.

– Bremsene ble heller ikke kontrollert slik de skulle. Det var altså ikke noe feil med bremsene, men de ble satt ut av spill på grunn av menneskelig feil. Dermed var dette toget i stor grad bremseløst på vei inn mot Arna stasjon, sier han til avisen.

Reguleres med lufttrykk

Bremsene på togene reguleres med lufttrykk fra lokomotivenes luftkompressor. Luft brukes til å betjenes bremsene via en gjennomgående hovedledning fra lokomotivet og gjennom vognene.

Før togets avgang kontrollerer man om bremsene på hele toget går på og av.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Karmøy-bedriften fikk en ekspressbilett ut i verden

Bremseprøven må være godkjent før man begynner å kjøre.

Når toget har begynt å kjøre, skal man så gjennomføre en prøvebrems for å dobbeltsjekke bremsene.

Vibeke Knapstad er lokførerens forsvarer. Hun skriver i en SMS til BT at «det tas til etterretning at klientens status er endret». Utover dette ønsker hun ikke å kommentere saken før rapporten fra Statens Havarikommisjon er ferdigstilt.