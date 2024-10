Lite vedlikehold gir store problemer for Gardermobanen

Kapasiteten på Gardermobanen, som går mellom Oslo S og Eidsvoll, er sprengt, melder Jernbanedirektoratet til Aftenposten.

8. oktober i år var det 25 år siden Flytogets første ordinære avgang til Gardermoen. Nå varsler Bane Nor at de mangler penger til å vedlikeholde banen.

− Vi har ikke hatt nok økonomiske midler til å vedlikeholde Gardermobanen tilstrekkelig, sier regiondirektør for Stor-Oslo i Bane Nor, Lars Berge, til Aftenposten.

Strekningen sliter allerede med forsinkelser og innstillinger. Problemer med sikringsanlegg og signalanlegg får mye av skylda.

Store forsinkelser

I løpet av årets åtte første måneder har norske persontog vært 16.961 timer forsinket. Det er mer enn 2000 timer mer enn på samme tidspunkt i fjor – og nesten 7000 timer mer enn i 2019.

– Den store økningen i år sammenlignet med tidligere år skyldes vinterens ekstremvær med mye snø på kort tid flere steder, og med perioder med sterk kulde og vind, forklarte presseansvarlig i Bane Nor, Anne Kirkhusmo til TU tidligere i høst.

Samtidig gjør svikt i signalanleggene og annen infrastruktur problemet verre. Tall fra Bane Nor vise at antallet signalfeil ser ut til å nå nye rekorder i 2024.

Det finnes ingen enkeltløsninger som vil redusere problemene på den norske jernbanen, men med økte investeringer i vedlikehold og et nytt, digitalt signalanlegg håper Bane Nor at de kan snu trenden i årene som kommer.

– Det er behov for å styrke vedlikeholdet på jernbanen betydelig, og vi er glade for at regjeringen vil satse mer på vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen fremover, sa Kirkhusmo.