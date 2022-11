– Det er nesten som å gå inn i en russebuss og vifte med en kasse øl og rusbrus, for så å stikke av igjen.

Slik beskriver Ståle Kyllingstad, konsernsjef i leverandørselskapet IKM, Equinors beslutning om å utsette beslutningsinvesteringen for oljefeltet Wisting med fire år.

– Jeg forventer at Equinor kommer opp med andre prosjekter for å fylle tomrommet som oppstår. sier han.

Kan ha gått glipp av 250 millioner kroner

Med en kostnadsramme på 104 milliarder, en økning på 50 prosent siden februar, vil hele den norske leverandørbransjen kunne rammes av utsettelsen, sier Kyllingstad.

Konsernsjefen tror imidlertid at de største konsekvensene vil merkes på litt lenger sikt.

Selv hadde han ikke underskrevet noen kontrakt knyttet til Wisting, forteller han.

– Men forventninger om kontrakter var det mange av oss som hadde. Equinor hadde nesten gått så langt som å reservere kapasitet. Jeg vet om mange som har fått signaler om det.

For IKM lå forventningen på en kvart milliard kroner, forteller Kyllingstad.

Milliarder i horisonten før utsettelsen

Mange har håpet at Wisting skulle gi et nytt løft for Nord-Norge, og Finnmark spesielt. Feltet ligger 300 kilometer fra land, helt nord i de åpnede områdene i Barentshavet. Dersom det bygges ut, vil det bli det nordligste feltet på norsk sokkel.

I konsekvensutredningen fra februar ble den norske andelen av vare- og tjenesteleveranser til utbyggingen av Wisting-feltet beregnet til å utgjøre minimum 50 prosent av totale investeringer.

Etter Wisting-utsettelsen mener Kjell Giæver, direktør i Arctic Energy Partners, at nord-norske bedrifter kan ha en fordel av at de ikke er "100 prosent spesialisert" på olje og gass. Foto: Marthe Nyvoll

Det ble også estimert at den norsk andelen av driftskostnadene vil beløpe seg til om lag 1,7 milliarder kroner i året over 30 år, som er forventet levetid for feltet.

Både forsyningsbasen og helikopterbasen er planlagt lagt til Hammerfest. Funksjoner knyttet til administrativ drift og øvrige faglige funksjoner lokaliseres i Harstad.

– Vi har ikke en krone å miste

– En av de største industriutbyggingene i nord er satt på vent. Det er klart at det er enorme muligheter som skyves ut, sier Kjell Giæver.

Giæver er direktør i Arctic Energy Partners, en interesseorganisasjon for leverandørbransjen i Nord-Norge.

For Nord-Norges del var ringvirkningene fra Wisting estimert til å komme på mellom 5 og 10 prosent av den norske andelen av vare- og tjenesteleveranser til utbyggingen, forteller han.

– Da er det snakk om 2,5 til fem milliarder for landsdelen. Men vi er nok nærmere fem, sier han.

– Vi har ikke en krone å miste.

Fordel at leverandørindustrien i nord er mer diversifisert

Giæver tror likevel ikke at selskaper i nord vil gå dukken som følge av Wisting-utsettelsen.

Det begrunner han blant annet med at leverandørindustrien er mer diversifisert enn i sør, og at det generelt er bra med oppdrag.

– I nord har vi ingen leverandører som er 100 prosent dedikert til olje og gass. De kan ta oppdrag innen havbruk, prosessindustri, maritim næring, bygg og anlegg. Vi så det under oljekrisen, at de klarte seg bedre, sier han.

At det fortsatt igjen noen store prosjekter i nord, bidrar også positivt, mener Giæver.

Han nevner utvidelsen av Snøhvit og Hammerfest LNG, og Johan Castberg, et nytt, stort oljefelt skal settes i drift i 2024. Skarv-feltet skal også bygges ut med flere satelitter.

– Så det er langt fra helsvart, men Wisting var et viktig prosjekt for å utvikle Barentshavet mer. Vi får håpe bedriftene vil gjøre det de kan for å fylle sveisehallene og verkstedene med andre typer oppdrag.

Mindre aktivitet på grunn av Castberg-utsettelsen

Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder av Stortingets energi- og miljøkomité og tidligere ordfører i Hammerfest, kaller Wisting-utsettelsen "beklagelig".

– Vi har en stor leverandørklynge som så for seg å få oppdrag for denne næringen, sier Næss.

Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder av Stortingets energi- og miljøkomité og tidligere ordfører i Hammerfest, trøster seg med at det bare er snakk om en utsettelse, og ikke skrinlegging av Wisting-prosjektet. Foto: Jan Johannessen

– Castberg ble utsatt pga covid, så det er mindre aktivitet nå og noen bedrifter varslet permitteringer. Vi har ikke den store mengden oppdragsgivere som andre steder, så når slike store prosjekt blir utsatt, slår det hardt inn.

Likevel har Sivertsen Næss stor forståelse for beslutningen.

– Vi ser prisstigning overalt i samfunnet, og det har stor betydning for Equinor, sier hun.

– Det positive er at Wisting bare er utsatt, og at Equinor jobber videre.

– Flere analytikere mener at det i realiteten er en skrinlegging?

– Mange mener mye, men jeg forholder meg til det Equinor har informert meg om, og det de sier offentlig.

– Vi gråter ikke over det her

Greger Mannsverk, direktør i leverandørbedriften Kimek AS i Kirkenes er ikke lei seg for Wisting-utsettelsen. Han mener det er en klok beslutning.

– For å si det sånn - det er omtrent ingen verdiskapning i bedriftene i nord, til tross for økt olje- og gassvirksomhet, sier han. Utsettelsen bør føre til at man kan arbeide for et betydelig nord-norsk innhold i Wisting, sier han.

Kimek hadde så langt ingen forespeilede avtaler relatert til Wisting-feltet, forteller Mannsverk.

– Equinor ikke har vært flinke nok til å inkludere nord-norske bedrifter i olje- og gasseventyret. Ledelsen har sagt de riktige tingene, men de har ikke klart å sildre det ned.

– Man bygger ikke et samfunn med pendlere.

Han kaller Hammerfest med Equinors gassanlegg på Melkøya og Goliat-plattformen for stjerneeksempler på utviklingen.

– Folketallet går ned, og pendlingen øker. Så man har foreløpig ingen styring på hvordan det her skal fungere. Man bygger ikke et samfunn med pendlere.

Petroleumsloven er klinkende klar på at der du høster naturressurser, skal du også bygge samfunn, sier han.

– Men det har politikerne latt dem se bort ifra. Så vi gråter ikke over det her.

– Jeg har full tiltro til at Equinor med partnere kommer tilbake med en bedre PUD (Plan for utvikling og drift, red.anm) i 2026. Både for miljøet, eierne og samfunnet, avslutter Mannsverk.

Mener planene om å "torpedere" oljeskattepakken er pungtert

Knut Sunde, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri sier det bare er å ta beslutningen til Equinor til etterretning.

– Begrunnelsen om merkostnader er lett å forstå. Sånn er livet noen ganger, sier han.

– Wisting var et prestisjeprosjekt for en veldig viktig kundemasse. Det var snakk om veldig store volumer. Så når den plutselig bare fjernes, oppstår det plutselig et slakk i leverandørindustrien. Men det skaper nok mest problemer på kort sikt, til det kommer andre prosjekter som gjør at det løser seg.

Sunde tror likevel at utsettelsen kan få en form for positiv konsekvens for oljebransjen.

– Det har vært et ønske fra mange å torpedere skattepakken til oljebransjen. Så nå som Wisting er ute, har man jo pungtert den pakka okke som. Da kan det kanskje bli litt mer ro rundt den.