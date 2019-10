Ledet solcelleløpet etter 2500 kilometer – så brant racerbilen opp

Seieren gikk opp i røyk for det nederlandske teamet Vattenfall under verdensmesterskapet for solcellebiler som ble arrangert i Australia denne uka.

Etter å ha tilbakelagt over 2500 kilometer hadde den nederlandske solcellebilen NunaX skaffet seg en lederposisjon på den femte og siste dagen under løpet Bridgestone World Solar Challenge.

Men med under 250 kilometer igjen til målstreken gikk det galt.

Helt uventet brøt det ut brann i bilen, og Vattenfall-teamet som består av studenter fra det tekniske universitet i Delft, måtte se førsteplassen smuldre opp foran øynene sine.

– Jeg står ved siden av en brennende haug av karbonfiber, sier en av teamets fire sjåfører, Tim van Leeuwen, i en pressemelding.

Han hadde kommet seg i sikkerhet etter å ha parkert bilen i veikanten, men sto nå igjen uten håp om å vinne løpet som sammenlagt er på 3020 kilometer og går fra Darwin i Nord-Australia til Adelaide på sørkysten.

– Teamet føler seg virkelig motløse nå. Vi kjørte på den siste etappen mot Adelaide, og det var under 250 kilometer til målstreken, sier han.

Vattenfalls bil mens den ennå var i funksjon. Foto: Hans-Peter van Velthoven, Vattenfall

Kjørte 100 kilometer i timen

Studenter fra flere enn 30 land deltar i Bridgestone World Solar Challenge, som blir avholdt annethvert år.

Vattenfall-teamet hadde utsikter til å vinne sin åttende seier da bilen begynte å brenne. Dermed endte bilen Bluepoint fra det belgiske Agoria Solar Team opp med å kapre seieren.

Billøpet arrangeres på offentlig vei, og sjåførene må derfor ta høyde for vanlig biltrafikk, veiarbeider og andre trafikanter. I de små cockpitene hvor racerkjørerne tilbringer flere timer, kan det bli opptil 50 grader celcius.

Den stekende solen sørger også for at bilen kan oppnå en fart på omkring 100 kilometer i timen, men på finaledagen ble det for mye for NunaX.

«Det så ut til at vi hadde vinden i ryggen. Vi ledet og kjørte i 100 kilometer i timen, da jeg luktet at noe brant. Jeg spurte følgebilen vår om det var noe galt med bilen, men alle de målte verdiene så normale ut. Men like etterpå var cockpiten full av røyk, og da visste jeg at noe var galt», utdyper Tim van Leeuwen i pressemeldingen.

Det undersøkes fremdeles hva som var årsaken til brannen.

Denne artikkelen ble først publisert på Ing.dk.