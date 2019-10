Lav arbeidsledighet for de med mastergrad

2,4 prosent av dem som avla mastergraden sin i 2016 er i dag arbeidsledige.

Det fremgår i en rapport utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). NIFU-rapporten kartlegger arbeidsmarkedssituasjonen to til tre år etter eksamen.

– Det viser at det er svært gode tider i arbeidsmarkedet for dem med en mastergrad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Arbeidsmarkedet var vanskelig da disse studentene var ferdig med mastergraden sin, særlig på Sør- og Vestlandet. Rapporten viser at den utfordrende starten for de aller fleste har betydd lite og at arbeidsledigheten i denne gruppen nå er lav, sier hun videre.

Om lag 4 prosent av realistene, samfunnsviterne og humanistene er arbeidsledige. 2,5 prosent av sivilingeniørene er arbeidsledige, mens under 1 prosent av juristene og siviløkonomene står uten jobb.

To til tre år etter eksamen er det 36 prosent som rapporterer om at de er overutdannet – en nedgang på 46 prosent et halvt år etter eksamen.