Tyske bilprodusenter sliter – svakeste kvartalsresultat på 16 år

Mens salget og omsetningen til Volkswagen, BMW og Mercedes-Benz i stor grad holdt seg stabile, stupte resultatet før renter og skatt (EBIT) med nær 76 prosent.

Til sammen endte det samlede resultatet på litt over 1,7 milliarder euro (20 milliarder kroner), det laveste nivået siden tredje kvartal 2009, ifølge en analyse fra revisjons- og konsulentselskapet EY som ble lagt fram mandag.

Ingen andre store bilproduserende land hadde så svak utvikling som Tyskland når det gjelder inntekts- og resultatvekst, heter det i rapporten.

Samtidig er bilindustrien som helhet også inne i en lønnsomhetskrise.

Dyp krise

De 19 største bilprodusentene i verden, som EY har analysert regnskapstallene til, økte omsetningen svakt i tredje kvartal til rundt 531 milliarder euro. Men resultatet før renter og skatt falt med 37 prosent til rundt 18,9 milliarder euro. Det er det laveste nivået siden 2018.

Ifølge EYs bilekspert Constantin Gall er den globale bilindustrien i en dyp krise.

– Men for tiden er det de tyske bilprodusentene som rammes særlig hardt.

Salget i Kina faller

Han knytter dette til generell svakhet i premiumsegmentet, amerikansk tollpolitikk, negative valutakurseffekter, høye investeringer i elbiler som ennå ikke har gitt avkastning, samt store kostnader knyttet til omstilling i selskapene.

– Alt dette skaper nå en perfekt storm, særlig for de tyske bilprodusentene, sa han.

Omstillingen merkes spesielt i verdens største bilmarked, Kina, der salget for tyske produsenter falt med 9 prosent i tredje kvartal.