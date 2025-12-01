Rekordhøye inntekter for verdens hundre største våpenprodusenter

Rekordomsetningen endte dermed på 679 milliarder dollar. Det fremgår av en rapport fra Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Beløpet tilsvarer i overkant av 6906 milliarder kroner.

– Fjorårets globale våpenomsetning nådde det høyeste nivået som noen gang er registrert av Sipri, idet produsenter innkasserte grunnet høy etterspørsel, sier Sipri-forsker Lorenzo Scarazzato i en uttalelse.

Omsetningsveksten for perioden 2015–2024 var på 26 prosent, fremgår det av mandagens rapport fra det svenske fredsforskningsinstituttet.

Europa driver oppgangen

Europa står for mesteparten av fjorårets vekst, men det er vekst også alle andre steder, med unntak av Asia og Oseania, forteller Jade Guiberteau Ricard, en annen Sipri-forsker, til nyhetsbyrået AFP.

Etterspørselen i Europa knyttes til krigen i Ukraina, samt styrking og modernisering av forsvar i europeiske land, uttaler han.

39 av verdens hundre største våpenprodusenter er i USA, blant dem de tre største: Lockheed Martin, RTX (tidligere Raytheon Technologies) og Northrop Grumman. Samlet sett hadde de 39 amerikanske våpenprodusentene en vekst på 3,8 prosent fra 2023 til i fjor, til en omsetning på 334 milliarder dollar, nesten 3400 milliarder kroner.

Norske Kongsberg-Gruppen lå i 2023 på 77. plass på listen over verdens hundre største våpenprodusenter med en omsetning på 1,52 milliarder dollar, eller nærmere 15,5 milliarder kroner. I fjor var selskapet på 79. plass, men kan vise til en omsetningsøkning på 17 prosent fra året før til 1,78 milliarder dollar, tilsvarende 18,1 milliarder kroner, fremgår det av rapporten.

Forsyningsproblemer

Men ikke alt går knirkefritt for våpenprodusentene. I USA preges viktige våpenprogrammer av budsjettoverskridelser og forsinkelser. Også europeiske produsenter møter problemer. Sipri viser til at Airbus og franske Safran frem til 2022 fikk halvparten av titan-forsyningen fra Russland og at de siden har måttet lete etter andre tilbydere.

I Kina har eksportbegrensninger på viktige mineraler ført til at franske Thales og tyske Rheinmetall har måttet sende ut advarsler om kostnadsøkning mens de restrukturerer forsyningsleddene.

To russiske våpenprodusenter ligger på listen over de hundre største produsentene, med en omsetningsvekst på 23 prosent til 31,2 milliarder dollar. Men også i Russland sliter bransjen med å få tilgang på alle komponenter som trengs, grunnet internasjonale sanksjoner. Mangel på faglært arbeidskraft bidrar også til å vanskeliggjøre produksjonstakten i Russland.

Kina-fall

Asiaw og Oseania er de eneste områdene i verden der den samlede omsetningen for de 23 selskapene som holder til der, falt i fjor. den samlede nedgangen var på 1,2 prosent, til en omsetning på 130 milliarder dollar, i overkant av 1320 milliarder kroner.

Bildet for Asia er imidlertid mer nyansert som nå, påpeker Sipri i rapporten. Instituttet viser til at Kina utgjør en viktig brikke i nedgangen.

– En rekke korrupsjonsanklager i kinesiske våpenanskaffelser gjorde at store våpenkontrakter ble utsatt eller avlyst i 2024, sier Nan Tian i Sipri.

Tian legger til at det også er knyttet økt usikkerhet rundt Kinas innsats for å modernisere landets forsvar.

På den andre siden kunne japanske og sørkoreanske våpenprodusenter i fjor viser til inntektsøkning, drevet av etterspørsel fra Europa.

Israelske våpen fortsatt populære

Ni av de hundre største våpenprodusentene ligger i Midtøsten. De hadde i fjor en samlet omsetning på 31 milliarder dollar, rundt 315 milliarder kroner.

Tre israelske våpenprodusenter sto for over halvparten av denne summen, med en samlet omsetningsvekst på 16 prosent til 16,2 milliarder dollar.

– Økt motstand mot Israels handlinger i Gaza ser ut til å ha hatt liten innvirkning på interessen for israelske våpen, sier Sipri-forsker Zubaida Karim.