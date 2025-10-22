Aftenposten: Avinors kinesiske droneovervåkingssystem kan bare oppdage droner fra kinesiske DJI

Det bekrefter Avinor overfor Aftenposten.

– Det systemet Avinor har, skal detektere allmennhetens bruk av DJI-droner nær lufthavner. Det er et sivilt system som er anskaffet av Avinor selv, der vi har gjort våre selvstendige vurderinger, opplyser kommunikasjonssjef Monica Iren Fasting i Avinor til avisen.

Overvåkingssystemet er også produsert av DJI. Ifølge Avinor er 90 prosent av dronene som brukes i Norge produsert av dette selskapet. Andre typer droner enn DJIs kan imidlertid ikke oppdages med systemet.

Aftenposten skriver at systemet var nede da dronealarmen gikk på Oslo lufthavn i september.

USA har satt foten ned for at systemet kan brukes på Evenes. Flyplassen er fremskutt base for Nato-fly, og at USA ikke aksepterer den kinesiske teknologien «nær sine kapasiteter».