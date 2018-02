Problemer med elbil-lading over hele landet

Energiselskapet Fortum, som driver landets største nettverk av ladestasjoner, har problemer med en teknisk feil ved ladestasjonene, melder Bergens Tidende.

– Vi jobber på spreng for å finne den tekniske feilen som gjør at el-biler med sms-aktivering ikke får ladet, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum til avisen.

Mathisen opplyser til BT at 20 prosent av el-bilene lader via sms. Fortums kommunikasjonssjef bekrefter problemene i en sms til tu.no.

– Jeg vet ikke hvor mange av de 1.200 ladestasjonene våre dette gjelder, eller hvor mange bilister som er berørt. Vi forstår frustrasjonen og beklager dette veldig sterkt, sier Mathisen til BT.

Problemene ble oppdaget tirsdag formiddag.

Kan fjernstarte ladingen

Rett før klokken 17.30 tirsdag ettermiddag, melder Fortum at de nå klarer å fjernstarte ladingen for elbil-sjåfører som ringer kundeservice.

– Vi får nå fjernstartet ladingen for alle kunder som opplever at det ikke fungerer å lade med sms. Det betyr at de kan ringe vår døgnåpne kundeservice på telefon 22 55 54 24, og så setter vi i gang ladingen for dem, skriver Mathisen i en sms til tu.no, og føyer til:

– Vi er glade for at det gjør at alle nå får ladet.

Fortum har tirsdag ettermiddag ikke klart å finne ut hva som forårsaker den tekniske svikten.

– Det jobbes fortsatt med å finne ut hva feilen er, skriver Mathisen.

Fortum har 1800 elbilladere i Norden, 1200 av dem i Norge. Laderne er plassert fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord.

Ifølge Mathiesen rammer de tekniske problemene et fåtall:

«Det gjelder et fåtall av kundene våre», og «de aller fleste får ladet», skriver Mathisen i en sms til E24.

