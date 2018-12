Kvinnelige talenter: Nå kan du fremme dine kandidater

2018 er passert. Med varierende resultat for noen av oss. Og fremskritt for andre. Selv har vi i TU Media AS ikke klart å øke andelen kvinner i lederposisjoner. Dermed er det bare å innse at vi ikke har levert godt nok. Dette til tross for at vi har vært - og er - bestemte på at vi skal ha kvinnelige kandidater til alle stillinger vi skal fylle.

I høst fikk vi riktig nok kvinnelig styreleder, ved at Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg overtok den stafettpinnen. Men det handlet mer om mangfoldet i lederskapet hos våre eiere (Nito og Tekna) enn om hvor gode vi har vært i TU Media. Likevel er det selvsagt bra for mangfoldet hos oss at vi igjen har en kvinnelig styreleder.

Det vi ønsker oss - og trenger - er flere kvinner som vil søke seg til både oss i TU og til teknologiområdene generelt. Hvorfor? Det korte svaret er at mangfold gir økt trivsel, bedre beslutninger og bedre resultater. Bedre for business, altså. Et svar så enkelt at selv en mann bør kunne forstå det.

Kårer liste med 50 kvinner

Dette er også bakgrunnen for at vi også i 2019 engasjerer oss aktivt sammen med Abelia og Oda-nettverket for å identifisere 50 kvinnelige lederkandidater innen teknologi. De 50 navnene vil bli kunngjort den 8. mars.

40 av navnene på listen vil være lederkandidater generelt, mens 10 av navnene allerede innehar lederstillinger og derfor vil være å anse som kandidater til toppledernivå.

Gjennom hele januar kan du nominere kvinner som du mener hører hjemme på en slik liste.

Abelia og Oda-nettverket sier det slik:

"For å løse vår tids store utfordringer og styrke norsk næringsliv, trenger vi problemløsere av begge kjønn. Andelen kvinner som jobber med ledelse og teknologi er drastisk lavere i næringslivet enn i den offentlige forvaltningen. Vi må løfte frem de dyktige talentene og inspirere flere til å velge teknologi og velge ledelse. Derfor inviterer Abelia og ODA-Nettverk deg til å nominere kvinner som jobber i ulike lederfunksjoner (toppledere, gründere, fageksperter, prosjektledere m.m.) til å nominere dine kandidater til Norges 50 fremste tech-kvinner".

Mette Vågnes Eriksen: Har fått med seg 50 toppledere for å fornye Polyteknisk Forening

Tydelige kriterier

Kriteriene for å nominere kandidater til kåringen er:

Kandidater må arbeide i næringslivet, ikke offentlig forvaltning. Statlige foretak er godkjent, og juryen vil løpende vurdere eventuelle kandidater fra relevante organisasjoner, dersom de nomineres.

Kandidater må være del av kunnskaps- og teknologi-næringslivet.

Må jobbe med verdiskapende oppgaver, som ledelse, salg og/eller produksjon – og ikke i stabsfunksjoner som HR og kommunikasjon.

Kun kandidater som blir nominert vil bli vurdert.

Vi søker kandidater som er fageksperter, prosjektledere, ledere, investorer, styremedlemmer og gründere.

Juryen vil gå gjennom nominasjonene og kåre 50 likestilte vinnere. Blant disse vil det bli kåret en liste med 10 toppledere.

Nominasjonen åpen til 31. januar

Du kan nominere din(e) kandidat(er) her frem til og med 31. januar. Den endelige listen over de 50 kvinnelige kandidatene vil, som i fjor, bli kunngjort her på TU.no 8. mars. En markering på selve dagen, altså.

Vi kan forstå de som måtte mene at det kan være på tide å løsrive slike kåringer fra akkurat denne datoen. For, kvinners muligheter bør da selvsagt fremmes året gjennom – og ikke bare på symboldagen i starten av mars.

Enn så lenge omfavner vi likevel det viktige prosjektet med den tilhørende kåringen som Abelia og Oda-nettverket er inititativtakere til.