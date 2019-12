Kværner ikke rammet av sanksjoner mot russisk gassprosjekt

Den amerikanske kongressen vedtok nylig amerikanske sanksjoner mot alle som bidrar til byggingen av den russiske gassrørledningen Nord Stream 2. Rørledningen vil gjøre det mulig for Russland å eksportere gass direkte til Tyskland under Østersjøen.

Kværner vant i fjor en kontrakt på over 600 millioner kroner tilknyttet prosjektet. Så langt er ikke selskapet berørt av sanksjonene, sier kommunikasjonssjef for Kværner Øst-Norge Torbjørn Andersen til NTB.

– Vi følger med på nyhetene rundt dette, men for Kværner har det så langt ikke kommet noe informasjon som har innvirkning på vårt arbeid, sier Andersen.

Bygger anlegg på land

Kværner har fått oppdraget med å bygge et anlegg på land for vedlikehold av rørledningen. Anlegget ligger ved den russiske kysten, sørvest for St. Petersburg.

– Mye av selve konstruksjonsarbeidet er ferdig ganske snart, det gjenstår nå avsluttende arbeider, sier Andersen.

Sanksjonene har rammet flere europeiske selskaper som deltar i prosjektet, deriblant sveitsisk-nederlandske Allseas, som er leid inn av russiske Gazprom for å bygge offshore-delen av rørledningen.

Allseas opplyste lørdag at det innstiller arbeidet med Nord Stream 2 for ikke å bli rammet.

Like etter meldte gruppen som har ansvar for prosjektet, at den akter å ferdigstille arbeidet så fort som mulig.

I en uttalelse fra tyske myndigheter mandag heter det at man forventer at rørledningen først vil bli ferdig i andre halvdel av 2020, noe måneder senere enn først antatt, på grunn av sanksjonene.

Når rørledningen står ferdig, vil Russland kunne doble gasseksporten direkte til Tyskland.

– Utidig amerikansk innblanding

Både Tyskland, EU og Russland fordømmer USAs sanksjoner. Tyskland anklager USA for å blande seg inn i interne forhold.

– Sanksjonene vil ramme tyske og europeiske selskaper og utgjør en innblanding i våre interne saker, sier en talskvinne for statsminister Angela Merkel.

Utenriksdepartementet skriver i en epost til NTB at de er kjent med USAs innføring av sanksjoner mot Nord Stream 2-prosjektet.

– Norge har ikke tradisjon for å innføre ensidige sanksjoner mot andre stater. Vår holdning er at sanksjoner og restriktive tiltak er mest effektive når disse har bred internasjonal støtte. Så langt vi er kjent med, er ikke norske selskaper engasjert i aktiviteter som direkte rammes av de amerikanske sanksjonene, skriver underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde.

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 10 milliarder euro. Halvparten er finansiert av den russiske gassgiganten Gazprom, mens fem europeiske selskaper står for resten.

Også TurkStream

Sanksjonene er også rettet mot et annet russisk gassprosjekt, TurkStream, som skal føre gass fra Russland til Tyrkia.

Russland mener USA forsøker å hindre økonomisk utvikling i andre land. USAs mål med sanksjonene er ifølge analytikere trolig å demme opp for russisk innflytelse i Europa og hindre at europeiske land blir mindre avhengige av energiimport fra USA.

EU-kommisjonen opplyser at den jobber med å vurdere konsekvensene av de amerikanske sanksjonene.

– Prinsipielt er EU imot innføring av sanksjoner mot EU-selskaper som driver lovlig virksomhet, sier en talsmann for EU lørdag.

Mens det tyske handelskammeret mener Tyskland og EU bør svare med lignende sanksjoner mot USA, har Merkel gjort det klart at dette ikke er aktuelt.

– Jeg ser ikke noe alternativ til å føre samtaler, dog veldig tøffe samtaler. Vi støtter ikke denne praksisen, sa Merkel i nasjonalforsamlingen i Berlin onsdag.