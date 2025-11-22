Abonner
energi

– Norsk industri har betydelig lavere strømpriser enn Tyskland

Energiministeren mener Norge ikke trenger løsningen tyske politikere foreslår.

Energiminister Terje Aasland vil ikke gjøre som det er foreslått i Tyskland, å gi kraftsubsidier til industrien.
Energiminister Terje Aasland vil ikke gjøre som det er foreslått i Tyskland, å gi kraftsubsidier til industrien. Foto: Javad Parsa/NTB
NTB
22. nov. 2025 - 10:36

Norge trenger ikke løsningen med kraftsubsidier som tyske politikere ønsker for tysk industri, mener energiminister Terje Aasland (Ap).

Ukjente detaljer

Tyskland vil innføre kraftsubsidier for å forsøke å blåse liv i tysk industri og den tyske økonomien, skrev Klassekampen fredag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Glava
Enova har nye støtteordninger på plass. Hva betyr det for deg som driver med energieffektivisering?

Flere politiske partier her hjemme mener at Norge må gjøre det samme innenfor EØS-avtalens rammer.

Den tyske ordningen er ennå ikke godkjent og detaljene er ukjente.

Bedre fastpris

Aasland skriver i en epost til Klassekampen at det ikke er nødvendig å gjøre det samme her hjemme.

«Norge har betydelig lavere strømpriser enn Tyskland, og Norge har heller ikke opplevd industridød som Tyskland. Norsk industri har i dag fastprisavtaler som allerede er på nivå med denne ordningen, som har flere forbehold og heller ikke er godkjent», skriver han.

Dampen står fra et hydrogentog i nærheten av Frankfurt. Overgangen til å bruke hydrogen også i tungindustri og annen transport ser ut til å være mye tyngre å gjennomføre enn hva man trodde bare for få år siden.
Les også:

Blått lys for grønt hydrogen

energiIndustri
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Les mer
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Norconsult AS
Gruppeleder havn og kystteknikk
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgivere
Miljødirektoratet
Rådgiver / seniorrådgiver innen transport og klima
Få annonsen din her og nå frem til de beste kandidatene
Lag en bedriftsprofil
En tjeneste fra