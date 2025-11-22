– Norsk industri har betydelig lavere strømpriser enn Tyskland

Norge trenger ikke løsningen med kraftsubsidier som tyske politikere ønsker for tysk industri, mener energiminister Terje Aasland (Ap).
Ukjente detaljer
Tyskland vil innføre kraftsubsidier for å forsøke å blåse liv i tysk industri og den tyske økonomien, skrev Klassekampen fredag.
Flere politiske partier her hjemme mener at Norge må gjøre det samme innenfor EØS-avtalens rammer.
Den tyske ordningen er ennå ikke godkjent og detaljene er ukjente.
Bedre fastpris
Aasland skriver i en epost til Klassekampen at det ikke er nødvendig å gjøre det samme her hjemme.
«Norge har betydelig lavere strømpriser enn Tyskland, og Norge har heller ikke opplevd industridød som Tyskland. Norsk industri har i dag fastprisavtaler som allerede er på nivå med denne ordningen, som har flere forbehold og heller ikke er godkjent», skriver han.
