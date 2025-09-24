Oppkjøpet av batteriselskapet Northvolt godkjennes av Sverige

Det svenske forvaltningsmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter har godkjent at restene av Northvolt kan kjøpes av amerikanske Lyton, oppgir bobestyrer Mikael Kubu til svenske Ekot.

Dermed er alle nødvendige godkjennelser på plass.

Avtalen er verdt rundt 50 milliarder svenske kroner, om lagt 52,8 milliarder norske kroner, og innebærer at Lyten tar over fabrikkene i de svenske byene Skellefteå og Västerås, og i Heide i Tyskland.

Northvolt begjærte seg konkurs 12. mars etter flere måneder med store økonomiske problemer. Fabrikken har vært et prestisjeprosjekt i Europas forsøk på å bygge opp en egen produksjon av batterier til elbiler.