Abonner
Samferdsel

Krysser fingrene for en problemfri vinter: – Må prioritere hardt

Økte bevilgninger er ikke nok til å løse utfordringene. Bane Nor står nå i krevende prioriteringer mellom Alnabruterminalen og Nordlandsbanen.

Henning Bråtebæk, konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane Nor, krysser fingrene for en problemfri vintersesong for jernbanen. 
Henning Bråtebæk, konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane Nor, krysser fingrene for en problemfri vintersesong for jernbanen.  Foto: Arash A. Nejad
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
9. des. 2025 - 12:21
Bane NORJernbaneKrigen i UkrainaSamferdsel
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - RAMS / Statistikk
OsloMet
Seksjonssjef for arkitektur og systemutvikling
NTNU
Teknisk eiendomsforvalter
Mondelēz International
Automation Technician - Freia
H. Henriksen AS
Ingeniører
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
Asplan Viak
Prosjektadministrasjon - Bygg
En tjeneste fra