Kabelen skal ha blitt utsatt for ytre påvirkning.

De siste månedene har det vært en rekke hendelser der undersjøiske kabler i Østersjøen er blitt ødelagt eller skadet.

Ifølge svenske Expressen går kabelen mellom Ventspils i Latvia og den svenske øya Gotland.

VG siterer den latviske kringkasteren LSM som melder at omstendighetene rundt hendelsen er under etterforskning.

Et militært fartøy skal ifølge LSM være sendt til stedet for å undersøke et skip som kan være involvert. Kabelen skal ha blitt skadet tidlig søndag morgen.

Latvias statsminister Evika Siliņa har, ifølge LSM, innkalt til et hastemøte om hendelsen, som skal ha skjedd i svensk økonomisk sone.

Aftonbladet har vært i kontakt med det svenske forsvarsdepartementet som opplyser at de er i gang med å samle inn informasjon.

De har vært flere hendelser med lasteskip som har kappet gassrør, strøm- og telekabler på bunnen av Østersjøen de siste månedene.