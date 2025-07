Kraft fra land-debatten er over. Ingen vil feire seieren

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

– Vi er jo så å si ferdig. Så det store spørsmålet om elektrifisering er jo egentlig ute av dagsorden, sa energiminister Terje Aasland (Ap) til TU i desember.

Alle planlagte elektrifiserings-prosjekter på sokkelen har nå fått lovnad om kraft. Oljebransjen ligger an til å kutte utslippene sine med 47 prosent .

Oljeselskapene strittet lenge imot. I dag er de de eneste som feirer.

For dyrt og komplekst

– Det er et spørsmål hvor fornuftig det er å forsyne plattformene med importert energi, ofte fra kullkraftverk i Danmark, sa Statoil-sjef Helge Lund til DN i 2008.

Da var det tolv år siden Troll A fikk strøm fra land, og like lenge siden Stortinget sa at elektrifisering skulle utredes ved alle nye oljeutbygginger.

Likevel ble det som regel vurdert til å være for dyrt og teknisk komplekst.

I tillegg viste flere fagrapporter at elektrifisering ville øke strømprisen. Det tok ikke politikerne sjansen på.

Utslipp fra olje og gass Olje- og gassektoren er Norges største utslippssektor.

Bransjen står for 24 prosent av utslippene i Norge: 11 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

Det er likevel en liten del av totalutslippene fra olje og gass, men utslipp fra forbrenningen teller i klimaregnskapet til landene som forbruker det. Kilder: SSB Vis mer

Uventet kakefest

Men i 2014 ble pressen kalt inn til en uventet kakefest på Stortinget: Opposisjonen hadde gått sammen om å kreve elektrifisering av hele Utsira-feltet, mot regjeringens og Statoils vilje.

Statoil sa at det ville forsinke prosjektet med ett til to år.

I ettertid vet vi at strømkabelen var på plass et år før planlagt åpning. Driftsdirektøren kalte det «en stor dag for Equinor». Johan Sverdrup var nedbetalt etter bare 16 måneder.

Men Statoil/Eqionors linjeskift gjaldt ikke bare Johan Sverdrup.

I 2014 begynte EU å jobbe for å stramme inn CO2-kvotemarkedet. Fram mot innstrammingen i 2019 steg utslippsprisen på utslipp markant.

180 grader fra oljeselskapene

Dessuten ble ikke kraftprisen her hjemme så høy som staten og Statoil hadde trodd. Dermed ble elektrifisering god business for oljeselskapene.

«Elektrifisering er et av Norges viktigste klimatiltak. Det kutter store utslipp og styrker konkurransekraften vår», skriver Equinor på nettsidene sine.

I den grad det holdes kakefester for elektrifisering i dag, er Offshore Norge arrangør.

Elektrifiseringen av Melkøya vil være nedbetalt på to år, og Equinor vil spare over 31 milliarder bare i klimakvoter og CO2-avgift.

Blir kraftselskapene syndebukker?

– Det viser først og fremst at det er Equinor og oljenæringen som styrer norsk energipolitikk, skrev Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold om Melkøya-vedtaket.

Man skulle tro at kraftselskapene jublet samstemt over kraft fra land, som øker både kraftbehovet og strømprisen.

Men Gjersvold frykter at kraftselskapene blir syndebukker hvis Nord-Norge får høye strømpriser eller mer vindkraft. Han vil at krafta skal brukes på land, ikke på sokkelen – og ikke på Melkøya.

Også NVE-direktør Kjetil Lund har også advart om at elektrifisering av sokkelen presser opp strømprisen og øker presset på kraftnettet.

– Dette er kraft vi også kunne trengt til andre formål. Men petroleumsnæringen har nok større betalingsevne for denne krafta enn en del grønne næringer, sa Lund til TU.

Miljøbevegelsen jubler ikke

Det er et udiskutabelt faktum at elektrifisering har tatt ned utslippene fra sokkelen.

Da skulle man tro at miljøbevegelsen jublet og tok æren. Både Bellona og Zero var lenge ihuga forkjempere for kraft fra land.

Men nå støtten mer halvhjertet, og argumentene går mer i retning karbonfangst, havvind og nedstengning av enkelte felt.

Bellona-leder Frederic Hauge har sagt at elektrifisering var et bedre tiltak før, da nedbetalingstiden var lengre.

WWF mener at naturkostnadene ved mer kraftproduksjon på land koster mer enn elektrifisering smaker.

Frederic Hauge i prat med Erna Solberg under åpningen av CO2-fangstanlegget til Heidelberg Materials i Brevik tidligere i sommer. Foto: Arash A. Nejad

Politikerne har snudd

MDG var med på å presse gjennom strøm til Utsira. Nå kaller de elektrifisering for «grønnvasking av olje- og gassproduksjon».

Også Frp, Sp og KrF har snudd. Sistnevnte var den aller største pådriveren i Utsira-saken.

Høyre, Venstre og SV er fortsatt delvis for, men krever nå at oljeselskapene må sørge for erstatningskraft til alle nye elektrifiseringer.

Ap og LO holder stand, men ikke uten motstemmer. Trond Giske (Ap) har kalt elektrifisering «galimatias» og «symbolpolitikk». Trøndelag Ap sier nei til strøm til Haltenbanken: en betent sak i Trøndelag.

18 TWh til sokkelen

Og det er ikke tvil om at sokkelen bruker mye strøm:

11,6 TWh i fjor, noe som vil øke til 17,9 TWh om fem år. Det er over 11 prosent av Norges totale kraftproduksjon .

Til gjengjeld ligger oljebransjen an til å kutte utslippene sine med 47 prosent i 2030 – hvis man sammenligner med 2005.

Hvis man i stedet sammenligner med 1990, slik staten gjør, har utslippene økt med nesten 34 prosent, ifølge SSB.

Elektrifisering har klimaeffekt

Men for å ta det med én gang: Elektrifisering har klimaeffekt. I fjor gikk gassforbruket på sokkelen ned 11 prosent.

Det er ikke slik at denne gassen som spares, sendes direkte videre til Europa og brennes der i stedet. Gassrørene er for lengst fulle, og Europa setter ikke opp flere gassturbiner fordi norsk sokkel stenger sine.

Tvert imot: gassetterspørselen i EU har gått ned 25 prosent de siste fire årene.

Men mer gass blir igjen i bakken, og det kan forlenge levetiden på feltene. Men hvem vet hvordan verden og gassmarkedet ser ut om 30 år? Statsministeren gjentar ofte at steinalderen ikke tok slutt fordi vi gikk tomme for stein. Det gjelder nok også gass.

Hva gjør vi med resten?

At alle plattformer har fått strømmen de vil ha, betyr ikke det at sokkelen er utslippsfri. Langt ifra.

Noen felt er så gamle og ligger så langt fra land, at landstrøm ikke lønner seg. Havvind til plattformer blir sett på som uaktuelt.

– Og da kan det hende, hvis man ikke får gode løsninger, at enkelte produksjoner på et visst tidspunkt får så høye kostnader at de blir faset ut, sa energiminister Terje Aasland (Ap) til TU i desember.

Dette advarer departementet sterkt mot i statsbudsjettet, så det er mulig Aasland mente det som en trussel.

Men egentlig høres det svært fornuftig ut.