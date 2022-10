Kongsberg skal levere våpenstasjoner verdt 15 milliarder kroner til USA

15 år etter at Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) startet leveranser til det amerikanske Crows-programmet («Common Remotely Operating Weapon Station»), er det klart at den amerikanske hæren skal fortsette å kjøpe fjernstyrte våpenstasjoner av typen Protector i stort monn framover:

KDA varsler mandag kveld at de har signert en femårig rammekontrakt for leveranse av Crows til US Army verdt 1498 millioner dollar, tilsvarende cirka 15,6 milliarder kroner.

– Dette er en viktig milepæl og vi er stolte over å bli valgt som leverandør til Crows-programmet de neste fem årene. Dette gjør at Kongsberg sammen med kunden kan gi soldatene den beste operative løsningen som finnes på markedet, sier KDA-direktør Eirik Lie i meldinga.

Produseres i USA

Det har lenge vært kjent at KDA knivet om kontrakten for Crows-utvidelsen, og naturligvis var en sterk kandidat all den tid selskapet nå har levert over 18.000 Protector-våpenstasjoner til dette programmet siden 2007.

Disse er produsert av KDAs datterselskap Kongsberg Protech Systems USA, i Johnstown rett øst for Pittsburgh i Pennsylvania.

Army contracting command ved Picatinny Arsenal i New Jersey kunngjorde anbudskonkurransen 23. august i fjor og leverandørene hadde tre måneder på seg til å levere inn tilbud.

Dette er en såkalt IDIQ-kontrakt («Indefinite Delivery/Indefinite Quantity») som går over fem år.

KDA har altså levert til Crows-programmet i 15 år. I september 2018 ble selskapet tildelt den tredje femårsperioden med en IDIQ-kontrakt verdt 498 millioner dollar.

Men det gikk kun to og et halvt år før rammen var brukt opp, og i mai i fjor ble den utvidet med nye 498 millioner dollar.

Stort trykk på Crows

I utlysninga for fjorten måneder siden kom det fram at det er behov for nye leveranser av fjernstyrte våpenstasjoner (RWS) for å møte dagens og kommende behov, eksempelvis produksjon av lavprofilversjon av Crows-systemet, som er modifisert for å forbedre førerens sikt på M1A2 Abrams-stridsvogene, maritime versjoner for US Navy (Mk50) og marinekorpset (ARWS), samt oppgradering av de eldste våpenstasjonene som sitter på Stryker PPK.

Protector-familien med fjernstyrte våpenstasjoner og tårn. Foto: KDA

– Denne kontrakten realiserer investeringene som er gjort i Tech Refresh-systemene, og tilfører nye muligheter for nye og eksisterende kunder. Crows Tech Refresh er «neste generasjon» våpenstasjoner og er designet for økt presisjon og nettverkskapabiliteter, samt forbedret situasjonsforståelse for operatøren, sier Eirik Tord Jensen som er direktør for Land Systems i KDA.

Det er ikke bare amerikanernes behov for RWS som øker trykket på Crows-programmet. Det er også slik at mye utstyr som selges gjennom FMS («Foreign Military Sales») leveres med våpenstasjoner. Eksempelvis Oshkosh JLTV-feltvogner til Litauen, Nord-Makedonia, Romania og Slovenia.

De ferskeste eksemplene er til oppgraderte M1A2T Abrams-stridsvogner til Taiwan og 250 M1A2 SEPv3 Abrams-stridsvogner til Polen.

23.000 systemer

Selskapet har imidlertid noen utfordringer: I rapporten for tredje kvartal i år kom det fram at KDA fortsatt strever med tilgang til noen få, kritiske komponenter til Protector RWS.

Dette ble også trukket fram i resultatet for første kvartal og for andre kvartal. Konsernet skriver nå i tredje kvartal at de har god oversikt over komponentsituasjonen, men at den er uforutsigbar og vil kunne medføre forsinkelser også i framtidige kvartaler.

Ifølge KDA har de nå passert 23.000 solgte systemer over hele verden. Selskapet oppgir 26 kunder i pressemeldinga, men etter det TU tidligere har fått oppgitt er det korrekte antallet nå oppe i 28 etter at Estland skal ha Protector RS4 med panservernmissilet Javelin integrert på sine oppgraderte CV90-stormpanservogner, og at Japan kjøpte inn et mindre antall våpenstasjoner til testing på nye hjulgående pansrede personellkjøretøy.