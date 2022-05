Kongsberg-konsernet får ikke tak i deler til nye våpenstasjoner

Komponentmangel og logistikktrøbbel bidro til å påvirke driftsinntektene negativt for Kongsberg-konsernet.

Det kommer fram i rapporten for første kvartal 2022 som ble lagt fram tirsdag morgen.

Det som særlig trekkes fram som problematisk, er deler til de fjernstyrte våpenstasjonene som går under navnet Protector RWS («remote weapon station») og som er en av de store eksportsuksessene for Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

– Kun forsinkelser

Ifølge KDA er de avhengig av at flere hundre underleverandører, både i Norge og utlandet, er i stand til å levere.

I første kvartal har mangel på noen få, kritiske komponenter til RWS ledet til forsinkede leveranser til sluttkunder. Systemene ferdigstilles så langt det lar seg gjøre, men situasjonen har ledet til økt prosjektbeholdning og forsinkede driftsinntekter, skriver selskapet.

De forventer at denne situasjonen vedvarer en tid framover. Og dersom krigen i Ukraina blir langvarig, vil dette ytterligere forverre tilgangen til råvarer.

KDA skriver at de følger komponentsituasjonen nøye og at ekstra ressurser ble satt inn tidlig i pandemien for å sikre både vareflyt, forsendelser og eventuelle alternative underleverandører for i størst mulig grad å unngå forsinkelser i produksjonen. Det arbeides også sammen med leverandørkjeden for å finne alternative løsninger.

– Det er viktig å understreke at det kun er snakk om forsinkelser og at leveranser har forskjøvet seg som følge av situasjonen, skriver selskapet som tross alt bokførte inntekter på 2472 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 2350 millioner kroner i samme periode i fjor.

Snart avgjøres stor RWS-konkurranse

Det er produsert over 20.000 Protector RWS til 28 nasjoner, og storparten har gått til det amerikanske Crows-programmet («Common Remotely Operating Weapon Station») som har pågått i 15 år.

KDAs datterselskap Kongsberg Protech Systems USA, i Johnstown rett øst for Pittsburgh i Pennsylvania, har produsert over 17 tusen Protector-våpenstasjoner til Crows siden 2007.

Det er også slik at mye materiell som USA selger gjennom FMS («Foreign Military Sales») leveres med våpenstasjoner.

Noen ferske eksempler er at Taiwan skal ha Protector på sine oppgraderte M1A2T Abrams-stridsvogner og at Polen skal ha våpenstasjonen på sine 250 M1A2 SEPv3 Abrams, der de første 28 stridsvognene skal leveres allerede i år.

Litauen har Protector på de hittil 200 bestilte Oshkosh JLTV-feltvognene, og har nylig signalisert at de kommer til å benytter seg av opsjonsavtalen slik at de kan anskaffe ytterligere 300 biler.

En ny, gedigen Crows-kontrakt skal tildeles i løpet av noen måneder. Army contracting command ved Picatinny Arsenal i New Jersey kunngjorde anbudskonkurransen 23. august i fjor og leverandørene hadde tre måneder på seg til å levere inn tilbud.

TU får opplyst at KDA leverte tilbud innen fristen, men at dette er en lukket prosess inntil beslutninga blir offentliggjort. Den er ventet til høsten, uten at det er noe amerikanske myndigheter har forpliktet seg til.

Dette er en såkalt IDIQ-kontrakt («Indefinite Delivery/Indefinite Quantity») som går over fem år. Rammeavtalen kan ha en verdi på inntil 1498 millioner dollar, tilsvarende over 14 milliarder kroner.