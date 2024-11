Det er også så godt som sikkert at året som helhet blir det første med en gjennomsnittstemperatur som ligger mer enn 1,5 grad over førindustrielt nivå, ifølge tjenesten.

Globalt var oktober i år den nest varmeste oktober noen gang, bare slått av fjoråret.

Den gjennomsnittlige lufttemperaturen var ifølge klimadatabasen ERA5 15,25 grader, 0,8 grader over oktobergjennomsnittet for 1991-2020.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra energisluk til miljøvennlige, moderne hjem

Årets oktober lå 1,65 grader over førindustrielt nivå. For 15. gang på 16 måneder har den gjennomsnittlige, globale lufttemperaturen ligget mer enn 1,5 grader over dette nivået.

1,5-gradersmålet refererer til en global klimamålsetting som var en del av Parisavtalen i 2015. Målet er å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå. Forskning har vist at en oppvarming på over 1,5 grader vil føre til betydelige, irreversible klimaendringer, som alvorlige hetebølger, mer intense stormer, havnivåstigning og store økosystemskader.

Så langt 1,62 grader over

For de tolv månedene fra november i fjor til oktober i år har den globale gjennomsnittstemperaturen ligget 0,74 grader over gjennomsnittet for 1991-2020 – og den beregnes til 1,62 grader over det førindustrielle gjennomsnittet for perioden 1850-1900.

Det gjennomsnittlige, globale temperaturavviket for de første ti månedene av 2024 er 0,71 grader over gjennomsnittet for 1991-2020. Dette er det høyeste registrerte for denne perioden og 0,16 grader varmere enn samme periode i 2023.

Det gjennomsnittlige temperaturavviket for resten av 2024 måtte ha falt til nesten null for at 2024 ikke skulle bli det varmeste året, ifølge klimatjenesten.

– Bør fungere som en pådriver

– Etter ti måneder av 2024 er det nå nesten sikkert at dette året vil bli det varmeste som er registrert og det første året med mer enn 1,5 grader over førindustrielt nivå, sier Samantha Burgess, nestleder for Copernicus Climate Change Service (C3S).

– Dette markerer et nytt vendepunkt i globale temperaturrekorder og bør fungere som en pådriver for å øke ambisjonene foran den kommende klimakonferansen, COP29, fortsetter hun.

Copernicus regner det som sannsynlig at gjennomsnittstemperaturen i 2024 vil ligge mer enn 1,55 grader over førindustrielt nivå.

– Noe vi merker på kroppen selv

Klimakrisen skjer her og nå, og den rammer oss hardt, understreker Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Forskere og miljøbevegelsen har i mange år fryktet at folk ikke vil våkne før klimakrisen blir noe vi merker på kroppen selv. Og nå gjør vi det, sier hun i en kommentar til rapporten.

Hun mener Norge har et særskilt og historisk ansvar for å skjerpe politikken og ta en lederrolle i den globale klimakampen.

Les også Mowi tjente 1,34 milliarder euro – fall for Grieg Seafood og Lerøy

Både over og under

Gjennomsnittstemperaturen over europeiske landområder i oktober var 10,83 grader, noe som er den femte varmeste oktobermåneden som noen gang er registrert. Over nesten hele kontinentet var temperaturene over gjennomsnittet for 1991-2020.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Schneider Electric og NVIDIA inngår samarbeid – utvikler nytt banebrytende referansedesign for KI- datasentre

Ellers i verden lå temperaturene mest over gjennomsnittet i det nordlige Canada – og godt over gjennomsnittet i det sentrale og vestlige USA, nordlige Tibet, Japan og Australia. Temperaturen lå særlig under gjennomsnittet over det sentrale Grønland og Island.

Havtemperaturen i oktober var i gjennomsnitt 20,68 grader, målt mellom den 60. sørlige og den 60. nordlige breddegrad. Dette er den nest høyeste oktober-temperaturen, kun 0,1 grad under oktober i 2023.

Stillehavets sentrale deler og områder rundt ekvator hadde temperaturer under gjennomsnittet, noe som indikerer en overgang mot La Niña-forhold, men temperaturene over store områder av havene forble uvanlig høye, ifølge Copernicus.

Lite is i polområdene

Ifølge den månedlige Copernicus-rapporten for oktober hadde den arktiske sjøisen sin fjerde laveste utbredelse for måneden noen gang – 19 prosent under gjennomsnittet.

Avviket i konsentrasjonen i havis var godt under gjennomsnittet i alle perifere havområder i Polhavet, særlig i Barentshavet, det canadiske arkipel og nord for Svalbard, ifølge EU-organet.

Utbredelsen av sjøis i Antarktis i oktober i år var med 8 prosent under gjennomsnittet den nest laveste for måneden. Kun fjorårets oktober lå lavere, med 11 prosent.

Mye nedbør i Spania – og Norge

Oktober hadde nedbør over gjennomsnittet på den iberiske halvøy, i Frankrike, Nord-Italia, Norge, Nord-Sverige og øst for Svartehavet, heter det i månedsrapporten.

Forhold våtere enn gjennomsnittet fant en i sørlige og østlige Kina, Taiwan, i den amerikanske delstaten Florida, deler av vestlige Australia og helt sør i Brasil.

Det meste av USA ellers hadde forhold tørrere enn gjennomsnittet, i likhet med de sentrale lavlandsområdene i Australia, det meste av det sørlige Afrika og Madagaskar og deler av Argentina og Chile.