Kjøpte 26 Jas Gripen – nå står de fleste på bakken

Sør-Afrika gikk for JAS 39 Gripen og tegnet kontrakt på 26 fly til en verdi av 13 milliarder svenske kroner i 1999. Flyene ble levert i perioden 2008 til 2012.

Nå står flyene og råtner bort i sørafrikanske hangarer, skriver Affärsvärlden.

Bestillingen var første eksportordre på flytypen, og den gangen var avtalen kontroversiell i Sverige. Det var spørsmål om hvordan et relativt fattig land uten ytre fiender skulle ha råd til å kjøpe så dyre fly, finansiert via lån og eksportkreditter. Sverige og flyprodusent Saab forpliktet seg også til motkjøp for fire ganger ordrebeløpet.

Nå viser det seg at kritikerne den gangen fikk rett. Sør-Afrika har ikke råd til å vedlikeholde flyene. Serviceavtalen ble ikke fornyet da den gikk ut. Årsaken skal ha vært manglende finansiering. I 2021 var alle flyene satt på bakken.

Tegnet ny serviceavtale på halve flåten

I 2022 ble ny treårig serviceavtale inngått, og på det tidspunktet var ingen av flyene flyvedyktige. Avtalen omfattet bare 12 fly. Hva som skjer med de resterende flyene er uklart.

I 2023 fikk det sørafrikanske luftforsvaret ett fly i luften, skriver avisen.

Senere skal minst to fly ha blitt satt i stand. Ifølge sørafrikanske Defenceweb skulle to Gripen fly under en militærparade i Cape Town tidligere i år. I juli tok en lokal fotograf bilder av Gripen under landing i Cape Town, skriver en lokalavis.

Det er imidlertid ikke bare Sør-Afrikas Gripen som har stått på bakken på grunn av pengemangel. I oktober i fjor uttalte en talsperson for det sørafrikanske luftforsvaret at 85 prosent av flåten var ute av drift, skriver Times Aerospace.

Mange fly og helikoptre ute av drift

De opererer også treningsflyet Hawk Mk 120. Tre av 24 fly var i drift ved utgangen av 2023. Det står ikke stort bedre til med helikopterflåten. Av elleve Denel Rooivalk var fire i drift, og bare sju av 39 Atlas Oryx var i drift. Flere transportfly er også satt på bakken.

Det mangler penger, som gjør at bare et mindre antall fly og helikoptre får det nødvendige vedlikeholdet som trengs for å holde dem i lufta.