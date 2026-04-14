Kjernekraft-rapporten gir i praksis et betinget ja

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Kjernekraftutvalgets Kristin Halvorsen, Asgeir Tomasgard (NTNU) og Jørgen Bjørndalen (DNV) avviser at deres utredning er et «betinget ja» til kjernekraft.

Men rapporten antyder noe annet enn debattinnlegget. Opsjons-anbefalingen er i praksis en form for betinget ja. Ikke et ja til utbygging nå. Men til å gjøre Norge bedre forberedt dersom kjernekraft senere blir aktuelt.

La oss begynne med det utvalget selv skriver i rapporten:

På side 429 slår de fast at «kjernekraft kan bygges, driftes og avvikles med lav risiko for helse og miljø i Norge».

På side 442 konstaterer de at mange land har vurdert kjernekraft som akseptabelt når sikkerhetshensyn er ivaretatt.

På side 443 erkjenner de at «det noen år fram i tid kan bli mer aktuelt å etablere kjernekraft i Norge».

Dette er ikke formuleringer fra et utvalg som sier «nei», men som sier «ikke ennå.» Denne forskjellen er avgjørende. Hadde utvalget ment at kjernekraft ikke burde være en reell norsk opsjon, ville anbefalingene sett annerledes ut. Da ville kjernekraftspørsmålet blitt lagt til side og vi hadde brukt ressursene kun på andre teknologier.

Jonas Kristiansen Nøland tolker Kjernekraftutvalgets rapport dithen at den anbefaler å holde døren åpen og gjøre det lettere å gå gjennom den. Foto: Privat

Vil bygge kompetanse

Men det er ikke det utvalget gjør. I stedet anbefaler de et nasjonalt kompetanseprosjekt over minst en tiårsperiode:

De anbefaler oppbygging av fagmiljø ved norske universiteter.

De anbefaler nordisk samarbeid om regelverksutvikling og forskningsinfrastruktur.

De anbefaler at myndighetene gjennomgår lovverket med tanke på kjernekraft.

De anbefaler at det etableres et nasjonalt rammeverk for lokalisering av kjernekraftverk og deponi.

Det betyr at kunnskapsutviklingen starter nå. Eventuell prosjektutvikling skal vurderes på et senere stadium. Men oppbygging av kompetanse innen teknologi, avfall og stråling har ikke bare akademisk interesse. Det gjøres for å gjøre Norge i stand til å handle raskere dersom kjernekraft senere vurderes som nødvendig eller ønskelig.

Holder døra åpen

Utvalget bruker dessuten hele kapittel 32 på å legge frem en detaljert milepælsplan for hvordan Norge faktisk skal innføre kjernekraft med tidslinje, faseinndelinger og institusjonelle krav.

Figur 32.1 viser en konkret tidslinje fra beslutning rundt 2030 til reaktorer i drift. Et utvalg som mener kjernekraft er irrelevant for Norge, bruker ikke den plassen på å tegne veien dit.

Tas derimot beslutningen tidligere enn i 2030, vil det gå raskere å etablere kjernekraft i Norge enn det NOU-en legger til grunn.

I kapittel 33 presenterer utvalget tre alternative strategier for oppfølging:

Å konkludere med at kjernekraft ikke er aktuelt. Å starte et omfattende arbeid mot etablering av kjernekraft. Å gjøre forberedelser som korter ned veien dersom kjernekraft blir aktuelt senere.

Utvalget anbefaler alternativ tre. Og hva er det, om ikke et betinget ja? Det er en anbefaling om å holde døren åpen og gjøre det lettere å gå gjennom den.

Kjernekraft kan styrkes

Betingelsene er til og med eksplisitt formulert i utredningen:

Dersom alternative teknologier blir dyrere eller tregere enn ventet, dersom kraftetterspørselen øker sterkere enn forutsatt, dersom kostnadene for kjernekraft faller eller dersom geopolitiske forhold endrer prioriteringene – da styrkes kjernekraftens relative posisjon.

På side 416 oppfordres det til å «vurdere hvordan bygging av kjernekraft er forenlig med å løse situasjonen fram mot 2050 dersom havvindsatsningen ikke lykkes».

I sitt debattinnlegg avklarer utvalgsmedlemmene at dette bare er «en beskrivelse av hvordan teknologier må vurderes opp mot hverandre under usikkerhet». Det er i og for seg riktig. Men det undervurderer implikasjonen av deres egen utredning.

Når et utvalg peker på konkrete betingelser for at en teknologi skal bli aktuell, legger en detaljert plan for hvordan den kan innføres, og anbefaler aktive forberedelser for at dette skal kunne skje raskere, har man ikke da formulert et betinget ja?

Forsiktig og forbeholden

Et betinget ja behøver ikke å antyde at utvalget er altfor positive til kjernekraft, men bør heller ses på som en nøktern, forsiktig og forbeholden anbefaling. Det kan inneholde bekymringer om kostnader, tidslinjer og institusjonell kapasitet, slik utvalgets vurdering gjør. Men det endrer ikke logikken bak anbefalingen: Norge bør forberede seg på at kjernekraft kan bli aktuelt, og her er hva som må på plass for at det skal kunne skje.

Utvalgsmedlemmene har rett i at NOU-en ikke er et uforbeholdent ja. Og at den ikke anbefaler å starte utbygging nå. Men når de hevder at utredningen verken er et skjult ja eller et ideologisk nei, overser de en tredje mulighet: at den er et betinget ja.

Det er faktisk det mest presise man kan si om en utredning som konstaterer at kjernekraft er trygt, at det kan bli aktuelt, at Norge bør forberede seg, og at veien dit bør kortes ned.

Å kalle dette noe annet enn et betinget ja krever en svært snever definisjon av begrepet. Det står utvalget fritt til å gjøre. Men resten av oss kan lese rapporten selv.